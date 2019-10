Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Filip: Daňový balíček projde

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip je přesvědčen, že vládní daňový balíček sněmovnou projde, byť ODS a TOP 09 budou pokračovat ve svých obstrukcích. Filip to uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce.

»Jsme přesvědčeni, že daňový balíček projde. Záleží jen na tom, jak dlouho to bude trvat,« řekl Filip, který si nemyslí, že by se pravicová opozice vzdala své destruktivní strategie zdržování a obstrukcí. »Zatím to vypadá, že v obstrukci budou pokračovat a jednání prodlužovat. Na žádnou dohodu jít nechtějí. Jsou zkrátka přesvědčeni o tom, že mají víc práv než ostatní poslanci,« kritizoval postup pravice Filip.

ODS a TOP 09 využívají toho, že Sněmovna kdysi do svého jednacího řádu zavedla opatření, že ve třetím čtení lze o zákonech jednat jen ve středu a v pátek. »To bylo kdysi přijato, když byla situace ve sněmovně 100:100 a kdy se sněmovna snažila co nejméně narušit princip respektování výsledků voleb. A toho dnes ODS a TOP 09 chtějí zneužít. Jejich cílem je, aby mohly říci: vy nejste schopni prosadit ani vlastní vládní návrhy,« vysvětlil Filip.

ODS nabídla, že před projednání daňového balíčku je ochotna předsadit projednání zvýšení rodičovského příspěvku, s nímž souhlasí strany napříč politickým spektrem. Filip však tuto »velkorysost« odmítl. »Jejich strategie je: Předřaďme zákon o výdajích státního rozpočtu a prostředky na to si pak sežeňte, kde chcete. Ale takto to nejde. Pokud má stát něco vyplácet, musí něco vybrat,« zdůraznil Filip.

Součástí daňového balíčku je i zdanění rezerv pojišťoven, které pravicová opozice kritizuje nejvíce. KSČM však právě tento návrh podle Filipa jednoznačně podporuje a odmítá jeho změkčování. »Ani jedna pojišťovna v České republice nemá stoprocentního českého vlastníka,« připomněl Filip. A připomněl také nekorektní jednání mnoha vlastníků pojišťoven v minulosti. »Jedni například slíbili, že proinvestují čtyři miliardy korun. Neproinvestovali nic, naopak snížili základní jmění. Jinak řečeno: odvezli si hotové peníze. Což je věc, která bude za dva roky zakázána v celé Evropské unii. Proč bychom takovým vlastníkům měli dávat nějaké výhody? Já nejsem pro to, aby byly pojišťovny bez rezerv. Ale chci se s vlastníky pojišťoven bavit o nějaké jejich společenské odpovědnosti,« poznamenal Filip.

Filip závěrem uvedl, že stejně jako ve schválení daňového balíčku věří rovněž, že se podaří včas projednat státní rozpočet ve třetím čtení a současné vládní uspořádání tak prokáže svou efektivitu.

(ste)