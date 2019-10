Slavia vyhrála v Plzni a vede ligu o devět bodů

Fotbalisté vedoucí Slavie ve šlágru 14. kola první ligy zvítězili na stadionu druhé Plzně 1:0 a udělali velký krok k obhajobě mistrovského titulu. Červenobílí si na západočeského rivala v tabulce vytvořili už devítibodový náskok. Vyhrocený zápas rozhodl v nastavení prvního poločasu Josef Hušbauer. Díky němu Pražané v nejvyšší soutěži venku porazili Viktorii poprvé od května 2013 a ve Štruncových sadech uspěli po sérii pěti porážek.

Slavia, která ve středu podlehla 1:2 slavné Barceloně ve skupině Ligy mistrů, v domácí soutěži neprohrála podvacáté za sebou. Plzeň na svém stadionu nebodovala teprve podruhé z posledních 30 ligových zápasů. »Je příjemné vést po 14 kolech o devět bodů, je to dobrý vstup do ligy. Plzeň body ztrácet nebude, zvlášť doma. V poslední době se hodně zlepšila, ustálila sestavu. Určitě nás ještě hodně potrápí,« řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Fanoušci Slavie zaplnili svůj sektor až současně s úvodním hvizdem, protože údajně čekali na propuštění kolegy, jenž byl zadržen policií. Chuligáni při svém nástupu používali pyrotechniku, kvůli kouři z dýmovnic byl dokonce zápas na chvilku přerušený. »To přerušení nám trochu pomohlo,« uvedl Trpišovský.

Plzeň bez zraněného záložníka Kopice začala aktivněji a favorita zatlačila. Kolář vyrazil Kalvachovu střelu a následně velké vášně vzbudil souboj hostujícího brankáře s obráncem Řezníkem, po kterém Kolář zůstal ležet na hřišti. V desáté minutě si domácí vytvořili první velkou příležitost. Hloušek před brankou našel volného Kayambu, ale ten z voleje přestřelil.

Úvodní tlak Viktorie polevil, slávisté se začali víc dostávat do hry a v závěru první půle i do šancí. Ve 43. minutě Hruška neobratně vyrazil Ševčíkovu ránu na roh, z něhož zakončoval Souček, ale domácí gólman míč vytáhnul nad břevno. Na konci pětiminutového nastavení Slavia otevřela skóre. Hruška sice reflexivně vyrazil Součkovu hlavičku, ale míč ve skrumáži neudržel a dorážející Hušbauer ho zblízka napálil do branky. Regulérnost gólu ještě potvrdil videorozhodčí.

»Bylo to v obráceném gardu než vloni. Tehdy jsme do toho dobře vstoupili, pak jsme dostali gól v poslední minutě prvního poločasu. Dnes do toho vstoupila dobře Plzeň, ale my jsme dali gól v nastavení první půle. Ten nám samozřejmě hodně pomohl. Takováhle utkání jsou z 95 procent o prvním gólu, ty týmy už to pak většinou dohrají,« řekl Trpišovský.

Bojovný zápas plný soubojů pokračoval i po změně stran. Po půl hodině hry se zranil hostující Hovorka, kterého vystřídal Frydrych. Stoper Slavie si přetrhnul vazy v koleni a čeká ho operace. V první půli musel nuceně ze hřiště také domácí bek Řezník.

V 63. minutě zajímavou možnost neproměnil Kayamba a opět zamířil vedle, jinak však diváci na vyprodaném stadionu moc pohledných akcí neviděli. Rozhodčí Franěk dohromady rozdal deset žlutých karet, z toho jednu pro slávistického kouče Trpišovského.

V závěru se ještě Plzeňští nadechli k náporu. Limberský však zamířil jen do boční sítě a Brabec v ještě vyloženější šanci trefil nohu Frydrycha. »Frýďa má takový maskáčový kopačky, asi kvůli nim nebyl vidět a zachránil nám díky nim vítězství,« řekl slávistický stoper Ondřej Kúdela.

»Druhá půle byla zase vyrovnaná, čtyři pět minut před koncem jsme měli stoprocentní příležitost, Brabec bohužel trefil hráče na malém vápně. To jsou situace, které tyhle zápasy rozhodují. My jsme je neproměnili, Slavia z jediné stoprocentní příležitosti byla úspěšná,« konstatoval kouč Plzně Pavel Vrba.

Na druhé straně Hruška vychytal Olayinku. Souboj Plzně se Slavií tak poprvé po 11 ligových zápasech nevyhrál domácí tým. »Sportovní štěstí, které jsme neměli v minulých zápasech, se dnes přiklonilo na naši stranu,« uznal Trpišovský.

(red)