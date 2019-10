Nirmal Purja dokázal nepředstavitelné - během sedmi měsíců vylezl na všech 14 osmitisícovek. FOTO - thehimalayantimes.com

Purja přepsal horolezeckou historii

Nepálský horolezec Nirmal Purja zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů světa za sedm měsíců, čímž výrazně překonal dosavadní rekordní zápis Poláka Jerzyho Kukuczky. Tomu to trvalo sedm let, 11 měsíců a 14 dnů. Šestatřicetiletý člen britských speciálních vojenských sil zahájil svou misi s názvem Possible 14/7 výstupem na Annapurnu 23. dubna a završil ji pondělním zdoláním Šiša Pangmy.

Mezitím v květnu během 48 hodin vystoupil na vrcholy Mount Everestu, Lhoce a Makalu. »Než jsem začal, každý se tomu smál,« řekl Purja. »Musíte věřit ve své schopnosti a vždy zůstat pozitivní, protože někdy věci nepůjdou tak, jak byste chtěli. Pak můžete dokázat nemožné,« dodal.

(čtk)