Ilustrační FOTO - Haló noviny

Slováci čerpají zkušenosti, Češi se také poučili

Slovenská Národní rada se zřejmě bude podrobněji zabývat kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu podobně, jak to činí česká Sněmovna. Vyplynulo to z vyjádření předsedy Národní rady Andreje Danka po jednání s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) v Praze.

Debata se týkala hlavně činnosti sněmovního kontrolního výboru, který zprávy českého NKÚ projednává. Na Slovensku totiž takový výbor zatím neexistuje. »Slovensko potřebuje buď v příslušném zákoně o NKÚ zavést povinnost projednání kontrolních nálezů na půdě Národní rady, nebo se ještě pokusíme zřídit samostatný výbor,« řekl novinářům Danko. Připomněl, že Slovensko čekají koncem února volby. Zákon o kontrolním úřadu by bylo možné upravit v prosinci a jednací řád Národní rady v lednu, pokud se v té době ještě uskuteční schůze, dodal.

Předseda slovenského NKÚ Karol Mitrík vznik kontrolního výboru ve slovenské Národní radě podpořil. Úřad podle něho sice zprávy výborům Národní rady předkládá, ale nemá žádnou zpětnou vazbu. »Kontrolní výbor není strašákem Národní rady, ale jejím partnerem pro to, aby kontrola veřejných financí byla prováděna správě,« podotkl předseda sněmovního kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO).

Jednání se týkalo také posílení pravomocí českého NKÚ, který nyní může prověřovat jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Slovenský úřad může kontrolovat veškeré veřejné peníze už léta. Rozšíření kompetencí kontrolního úřadu navrhovala vláda nebo poslanci opakovaně. Senát to však zatím odmítal kvůli tomu, že by to vedlo jen ke zmnožení kontrol zejména v obcích. Předlohy leží ve Sněmovně i v současném volebním období. Vondráček míní, že dolní komora by je mohla schválit. Obává se však, že v horní komoře opět nastane problém.

(ku)