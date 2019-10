Pirát žaluje na Babiše v Lucemburku

Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) podal žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, ve které se dožaduje, aby soud kvůli střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) uložil Evropské radě nastavit pravidla proti střetu zájmů prezidentů a premiérů členských států.

Wagenknecht tvrdí, že kvůli Babišově střetu zájmů může hrozit zneplatnění budoucího evropského rozpočtu, pokud se bude Babiš jednání o financích účastnit. Aktuálně by řešením podle Wagenknechta mohlo být nahrazení premiéra Babiše na jednáních rady prezidentem Milošem Zemanem. »Případně okamžité zastavení veškerých dotací z unijního rozpočtu, včetně tzv. přímých plateb pro Babišem ovládaný holding a jejich zpětné vrácení od 2. srpna 2018, kdy začal na evropské úrovni platit zpřísněný zákaz střetu zájmů,« uvádí senátor.

Rada je podle Wagenknechta nejvyšší a politicky nejsilnější orgán EU, nicméně jako jediný nemá pravidla proti střetu zájmů nastavena. Prezidenti a premiéři se mohou prostřednictvím hlasování v radě obohacovat, dodal. »To je případ českého premiéra Babiše,« uvedl Wagenknecht.

Lukáš Wagenknecht. FOTO - wikipedia commons

Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí. Babiš předloni převedl svou firmu Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů a tvrdí, že na ni nemá žádný vliv.

Na Soudní dvůr EU by se mohla podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) obrátit i ČR, a to kvůli finální auditní zprávě Evropské komise, která by měla do ČR dorazit v příštích týdnech. »Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,« řekla Dostálová. Ministryně dříve uvedla, že její úřad »rozporoval každou větu« v návrhu auditní zprávy.

Wagenknecht se minulý týden obrátil i na české soudy s návrhem na vyslovení neplatnosti založení Babišových svěřenských fondů. Vychází z toho, že podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Podle něho je Babiš prostřednictvím svěřenských fondů s vlastním majetkem úzce spojen.

(ste)