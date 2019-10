Rozhovor Haló novin se Stanislavem Mackovíkem, zdravotnickým expertem KSČM

Vrtulník bude v Libereckém kraji zachraňovat jako doposud

Kolem provozování Letecké záchranné služby (LZS) se v průběhu let od jejího vzniku nakupila řada problémů. V roce 1987 ve Středočeském kraji a v oblasti Prahy začal zkušební provoz LZS zabezpečovaný vrtulníkem Mi-2 Letecké služby Federálního ministerstva vnitra, LZS se pak rychle rozšířila na celou republiku. Na začátku devadesátých let začaly LZS provozovat i soukromé firmy a armáda. Začaly různé tahanice, které v poslední době nejvíce postihly dostupnost LZS v Libereckém kraji, kde jste řadu let působil jako záchranář. Jaká je situace dnes?

V pátek 11. října proběhlo jednání zástupců KSČM s premiérem Andrejem Babišem ohledně financování zdravotnictví v České republice. Jednání na Úřadu vlády se za KSČM účastnili předseda ÚV Vojtěch Filip, poslanci Daniel Pawlas, Miloslava Vostrá, stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková a také já, jako současný krajský zastupitel v Libereckém kraji a odborník na zdravotnickou problematiku. Jednání bylo úspěšné jak v otázkách navýšení financí pro zdravotnictví o celých 10,8 miliard korun, tak i v otázce zajištění Letecké záchranné služby v Libereckém kraji.

Jak jednání probíhalo?

Jednání o financování zdravotnictví se kromě premiéra účastnili ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Během jednání Vojtěch Filip otevřel otázku připravovaného tendru na zajištění Letecké záchranné služby. Problém jsem účastníkům schůzky konkrétně popsal a vyjádřil jsem nesouhlas se skutečností, že na základně LZS Liberec nebude od 1. ledna 2021 smluvně zajištěno s provozovatelem vrtulníku provádění tzv. speciálních záchranných prací. Kritizoval jsem, že pacienti mají čekat na záchranu v nepřístupném terénu delší dobu, když pro to není jediný důvod. Vždyť LZS Liberec už od roku 1997 provádí záchranu pomocí lezeckého vybavení. Během povodní v srpnu 2010 vrtulník LZS Liberec zachránil v podvěsu 22 osob.

Záměr ministerstva počítal s tím, že pokud bude LZS Liberec od roku 2021 provádět záchranu na laně s využitím vrtulníku, tak provozovatel vrtulníku sice může záchranu na laně provádět - nicméně jako povinnost to mít nebude. Do Libereckého kraje měl na zásahy v nepřístupných místech létat vrtulník odjinud. Třeba z Prahy nebo z Ústí nad Labem. Pacient by na záchranu čekal o 15 až 25 minut déle, což považujeme za nepřijatelné. Na jednání s premiérem jsem upozornil, že pokud to nebude smluvně podloženo, tak ani nelze hradit výcvik těchto činností.

O jaký druh zásahů jde?

Zásahy v nepřístupném terénu, to nejsou jenom povodně. Jde o zásahy, při kterých pacient potřebuje pomoc v místě, kam není možné dojet sanitkou a pozemní transport pacienta do sanitního vozu by trval desítky minut. Vrtulník takového pacienta vyzvedne na laně v řádu několika málo minut. Obvykle se jedná o zásahy ve skalách, v hlubokém lese nebo v zalesněných údolních lokalitách. Liberecký vrtulník LZS je schopen vysadit na laně za pacientem jak lékaře, tak zdravotnického i horského záchranáře. Od založení základny LZS Liberec tamější záchranka úzce spolupracuje s Horskou službou. Velké množství zásahů provádějí letečtí a horští záchranáři společně.

Paradoxem je, že pokud podobný zásah má provádět vrtulník LZS Praha, tak za pacientem poletí rovnou dva policejní vrtulníky! Jeden typu Bell-412 s jeřábem, kdy za pacientem je spuštěn příslušník Hasičského záchranného sboru. Druhý vrtulník - tedy stroj LZS Praha, čeká na zemi, až mu je pacient přivezen. Na všech ostatních základnách LZS se zásah v nepřístupném terénu provádí jedním vrtulníkem.

K čemu jste na jednání dospěli?

Na schůzce s premiérem bylo dohodnuto, že dojde ke schůzce zástupců KSČM a ministra zdravotnictví, kde se projednají detaily ohledně letecké záchranky v Libereckém kraji. Mezitím proběhlo 22. října jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, na kterém jsme my, zastupitelé zvolení za KSČM, předložili k projednání bod s názvem Stanovisko Zastupitelstva Libereckého kraje k návrhu MZ ČR na omezení speciálních záchranných prací v letecké záchranné službě. Tento bod byl zařazen na jednání a projednán. Všech 31 přítomných krajských zastupitelů pak odhlasovalo následující usnesení: »Zastupitelstvo Libereckého kraje nesouhlasí s návrhem Ministerstva zdravotnictví ČR, že od roku 2021 nebude provozovatel LZS Liberec provádět speciální záchranné práce. Žádáme, aby tato činnost byla nadále na základně LZS Liberec zachována«. Následně vedení Libereckého kraje poslalo dopis ministru zdravotnictví, v němž jej hejtman vyzval, aby nehazardoval se životy občanů.

A jaký je výsledek vaší iniciativy?

Na základě těchto skutečností došlo k oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR, že nad rámec původního návrhu smlouvy bude LZS Liberec od ledna 2021 smluvně povoleno provádět speciální zásahy s tím provozovatelem, který bude do Liberce vybrán v rámci tendru. Vybraný provozovatel má na základně působit od 1. ledna 2021 do konce roku 2028. Poslanecký klub KSČM bude nadále sledovat, zda ministerstvo zdravotnictví dodrží slib a smluvně ošetří provádění speciálních záchranných prací s vrtulníkem.

Navýšení peněz do zdravotnictví i zachování rozsahu přednemocniční neodkladné péče je jasnou ukázkou, že KSČM jak na poslanecké, tak na krajské úrovni prosazuje zájmy občanů ČR.

Jiří NUSSBERGER