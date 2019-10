Copak nám tak vyděsilo pravici?

Od doby, kdy vyšel jeden »nevinný« průzkum, je zvláště ODS poněkud rozpohybovaná. Bohužel, nesprávným směrem.

O čem průzkum hovoří? No, co čert a hlavně pravice nečekali, že za socialismu bylo líp. Sdělila to podstatná část občanů. ODS se poplašila jako hejno vrabců, holt některá pravda bolí, když k tomu přidáme i možné šetření podivných privatizací a prodejů, je vcelku jasné, že kdysi »všemocná« strana má notně pochroumaná modrá peříčka. Pelichající ptákostrana tak místo práce zvolila postup výhružek a nactiutrhání. Zářným příkladem je předsedou Petrem Fialou podporovaný starosta Novotný. Slušnost i rozum zmizely a zbyl jen nenávistný a sobecký postoj, který tu rozhodně nechceme. Tandem Fiala-Novotný je špatný směr, který nebude mít, doufám, dlouhého trvání. Lidé se totiž ve většině případů rozhodují správně.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM