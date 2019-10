Být »v takové vybrané společnosti«

Je to nějak zamotané. Tedy u Pirátů. Ale u pirátů nikdy nebyly vztahy jednoduché, slavný Henry Morgan prý svého času své spolubukanýry, když se dal do britských služeb, nechával házet žralokům, a tak se ani nemusel bát, že by jeho lodě stíhala anglická vojenská plavidla. U českých Pirátů je to trochu jinak. Odhalil to i vzkaz Michaely Krausové, zastupitelky a bývalé šéfky pirátského klubu na pražské radnici, který poslala svému partneru Jakubu Michálkovi, tedy místopředsedovi této strany a předsedovi klubu Pirátů v Poslanecké sněmovně. Myslím, že »dlaždič« by se za její výrazivo stydět nemusel (dlaždičům se omlouvám, zjevně si to nezaslouží). Bývalá pornostar (nic proti - každý dělá to, co umí), známá tím, že erotickou pomůckou může být cokoli, co je momentálně po ruce, včetně zeleniny a malířských pomůcek, má přece na své výrazivo nárok.

Jenže spolustranička, o níž se tak Krausová vyjádřila, vulgarity nepřijala jako poklonu a začala se bránit, a tak u Pirátů se začalo »prát špinavé prádlo«. Partner kontroverzní zastupitelky Jakub Michálek, do té doby nenapadnutelný místopředseda strany, se najednou ocitl také v palbě kritiky. Dozvídáme se tak, že šikanuje své podřízené spolustraníky, že je arogantní, a dokonce lidi dokáže donutit (urážet?) až k pláči. Michálek se brání, prý je jen náročný. Zastal se ho i potenciální aspirant na premiéra (český národ asi hodně zlobil…), předseda strany Ivan Bartoš. Prý Jakub má veliké zásluhy na vzestupu jejich strany (ano, je to ten, kdo T. G. Masarykovi přiřkl znalost internetu a konstatoval, že ne vždy mu prezident Osvoboditel věřil), proto stojí za ním, i když ví, že předseda jejich klubu nemá údajně vždy sociální cítění.

Je tu i primátor Hřib, přezdívaný Satan. Muž nadmíru sebestředný. Nejde jen o »vypovězení války« Čínské lidové republice, ale o další rozhodnutí pražské radnice, které velmi negativně ovlivní některé občany hlavního města. Policie na něj prý řeší nějaké trestní oznámení, ale nevěřím, že by něco závadného objevila. Nějaký ten střet zájmů. Je přece čestný, jak jen Pirát může být. To, že se s Krausovou a Michálkem za peníze tchajwanské strany podívali na Tchaj-wan, asi byl střet zájmů, protože brzy poté následoval onen první krok ke zrušení »bratrské dohody« s Pekingem. Něco tam přece slíbit museli. A tak slíbili.

Nějak to všechno do sebe zapadá, až se člověk začíná bát. Už nestačí ono »pusťte nás na ně«, ale je tu i »je načase ty věci začít řešit«, jak nám vzkázali v Pirátských listech Ondřej Chrást a Kurt Gebauer. A tak je řeší. Jak vidno mezi sebou, obrazně řečeno, i »fackami«. Slovník našich Pirátů, který překypuje slovy z oblasti gynekologie a zoologie, však nechte stranou. Je pirátský. K pirátům vždy patřila tvrdší slova. To věděl už zmíněný Morgan.

Takže, přátelé, musíte pochopit, že už nejste Čechy, ale Evropany, jako to inzeruje pan Mikuláš Peksa, jinak europoslanec a místopředseda České pirátské strany. Jak vidíte, stačí málo, chcete-li se stát členy »takové vybrané společnosti«.

Petr KOJZAR