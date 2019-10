Gender den

Genderová vyváženost je velice ožehavé téma. Někdy ovšem člověka napadá, kam až to proboha může zajít. Už toho dne ráno mě zarazila cedulka v tramvaji. Stálo na ní genderově vyvážené oznámení: »Dejte přednost starším, invalidním a těhotným spoluobčanům.«

Vezmeme-li to doslova, je tím myšleno, že každý spoluobčan může být starší, invalidní či těhotný. Nezávisle na pohlaví. Ale že by muži těhotněli?

No asi ano. Jen pár hodin poté se objevila další zaručená zpráva, která stavěla základy biologie druhého stupně základní školy na hlavu. V titulcích doslova stálo: »Ne všichni menstruující jsou ženy. Výrobce vložek Always odstraní z obalu ženský symbol.«

Jako fakt? Ano, chápu, že existuje určité procento lidí (které se dá spočítat na prstech ruky dlouholetého zaměstnance na pile), kteří nemají v duši vyhraněný názor na svou osobu, byť jim příroda již jedno či druhé pohlaví přidělila. Ale biologie je biologie, ne? I když se cítím jako muž, mám-li ženské genitálie, biologicky jsem žena. Tudíž vložky jsou určeny ne pro duši, ale pro hygienu biologicky daných genitálií. Proč by měl tedy vadit symbol ženy, respektive ženského pohlaví?

Ono to s tou rovností pohlaví je vůbec ve světě všelijaké. Stále více se prosazuje, aby byl genderově vyvážený přístup pro všechny profese, pro obsazenost úřadů, škol, možná i domovů důchodců. Ale hlídači rovného přístupu šli ještě dál. Poukazují na to, že v přírodovědných muzeích po celém světě se ukazuje mnohem víc vycpaných nebo usušených, přišpendlených nebo v lihu naložených samců než samic, což ve finále »nenabízí úplný obrázek života«…

Jenže život sám je přeci velmi proměnný. Vždyť existuje mnoho druhů zvířat bezpohlavních, hermafroditů, ale i zvířat, která umějí své pohlaví během života změnit. Ale ani u lidí není vše stoprocentní, a to i v případech, kdy by vás to ani nenapadlo. Poslední titulek toho dne: »Nejsilnější muž světa změnil své pohlaví a stal se ženou.« Bývalý elitní americký voják Matt Kroczaleski, který je držitelem několika světových rekordů v silových sportech, si změnil pohlaví a nyní vystupuje pod jménem Janae Marie. Prý se od mala cítil trochu jako dívka. Vždyť všechny holčičky sní o tom, že budou zvedat činky a tahat kamiony.

Asi tomu už přestávám rozumět. Ale tak to prostě dnes ve světě je. Potlačujeme základní biologická fakta na základě stížností minoritní skupinky velice hlasitých a očividně vlivných lidí. Nějak vám to přestávám chápat…

Helena KOČOVÁ