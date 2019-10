Hlavní aktéři druhého panelu.

Potřebujeme Evropu ekologie, ne Evropu trhů

Chránit planetu biodiverzitou proti lesním požárům a neudržitelným obchodním dohodám. Tak nějak zněl název druhého panelu klimatického slyšení levicové frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu, které proběhlo v Bruselu 16. října. A nechyběly u toho ani Haló noviny. Na rozdíl od řecké novinářky Vasiliki Grammatikogianniové jsem sice nebyl mezi ústředními řečníky, ale o to více jsem se mohl soustředit na argumenty nejen hlavních vystoupení, ale i diskusní příspěvky.

Tento panel řídil sympatický irský europoslanec Mick Wallace, o němž jsme se zmiňovali už při reportáži z prvního panelu (vyšla v HaNo před týdnem), celé slyšení zaštiťoval pro změnu dánský europoslanec Nikolaj Villumsen. Dalšími řečníky druhého panelu byli hosté – vedle řecké novinářky ještě Mikel Otero Gabirondo, člen baskického autonomního parlamentu, dále bojovník proti nechvalně známé ropné (a zároveň ropácké) firmě Shell Freek Bersch z evropské sekce organizace Přátelé Země (Friends of the Earth Europe) a Jouni Nissinen z finské Asociace pro ochranu přírody, jenž zároveň pracuje ve vedení Evropského ekologického bura, které zastupuje 150 ekologických organizací a 30 milionů evropských občanů v těchto organizacích působících.

Jde to i bez Shellu

Podle Holanďana Bersche, který se nejen soudil kvůli poškozování přírody se Shellem, ale vedl i kampaň proti TTIP a teď usiluje o zabránění přijetí další obchodní »dohody« CETA v nizozemském parlamentu, potřebujeme novou agendu, kde nebude top tématem růst, ale rozvoj – samozřejmě hlavně ten ekologický, trvale udržitelný. V tomto smyslu plně chápe, že vliv obchodních dohod na ekologii je zcela negativní. Poukazuje na Systém investičních soudů (ICS) v CETA, který umožňuje obcházet vnitrostátní soudy! Naštěstí v Nizozemsku už aktuálně není většinová podpora této obchodní dohody s Kanadou, sociální demokraté otočili, takže je tu šance, že by CETA u severního souseda Belgie nemusela projít – což by byla velká rána pro novou Evropskou komisi von der Leyenové, která už jasně dala najevo, že bude pokračovat v neoliberální politice (a ekonomice) té dosavadní Junckerovy. Naopak by to bylo velké vítězství pro Evropany, kteří nechtějí, aby se zde korporace soudily se státními systémy…

Pozitivem slyšení ale byla účast desítek mladých zapálených lidí.

Proti Mercosuru

Gabirondo se díky svému původu ve svém vystoupení soustředil na jinou škodnou - na jihoamerické sdružení volného obchodu Mercosur, resp. nadvládu Evropy v Jižní Americe. Jeho prioritou je prosazování biodiverzity, biorozmanitosti, proti které jde právě současný vývoj na tomto subkontinentu. Tamní ohrožování ekosystémů je bezprecedentní. Ať už kvůli tamnímu využívání (resp. zneužívání) půdy, nelegálnímu rybolovu a hlavně modelům řízení v zemích s krajně pravicovými vládami a jimi preferovaných společnostech. I kolegyně Vasiliki připomněla, že eroze znemožňuje obnovu přirozené fauny a flóry. To se ale děje i v Evropě, kde například ve Středomoří zmizí každý rok 0,7 % všeho lesa (což odpovídá například celkovému množství lesů na Kypru). Změna klimatu podle ní vyplývá z toho, že si chceme udělat z lesů zdroje peněz! Proto apeluje na to, že »potřebujeme Evropu ekologie, ne pouze Evropu trhů, že je třeba vrátit přírodě to, co jsme jí odebrali. To ale podle Villumsena půjde jen cestou revoluce.

Gabirondo připomněl, že už v 70. letech minulého století se mluvilo o nemožnosti trvalého hospodářského růstu, dnes se to potvrzuje o to víc. Stejně jako ovšem to, že trvale udržitelný rozvoj v neoliberálním kapitalismu nemůže fungovat. Proto zdůrazňuje potřebu hledat a prosadit naprostou změnu transformace stávajícího modelu paradigmatu.

Otázka implementace

Host z Finska se především zaměřil na jeden konkrétní příklad. Na neudržitelnost dosavadního fungování v zemi tisíců jezer klíčového papírenského průmyslu (z ekologického hlediska). Ale zároveň připomněl, jak silné jsou levicové odbory v tomto odvětví, kde v papírnách tam má dělník víc než univerzitní profesor – kolem 4600 eur (až 120 000 Kč) měsíčně! Toho využívají pravicoví populisté, kteří papírenským vymývají mozky strašením, že když budou volit je, nebude se muset nic měnit. A Nissinen dodává: »Jak přesvědčit finského dělníka z papíren, že není v jeho zájmu jezdit v pohodlném SUV, i když díky obchodním dohodám bude asi napříště ještě levnější…?!« Status quo ovšem není možný, vždyť nejen země EU, ale i Finsko, se zavázaly k zabránění deforestace (čili odlesňování) do roku 2030. Ovšem společná zemědělská politika a ochrana půdy není v Bruselu diskutována. Všechno je to podle Nissinena otázka implementace…

Statečné srdce

Je možná symbolické, že příští klimatický summit (COP25) se bude konat v polovině prosince t. r. právě v tolik diskutované matce Amazonie, v Jižní Americe, byť jižněji, v Santiagu de Chile. Za rudozelenou frakci GUE/NGL tam zamíří Mich Wallace, jenž navázal na své předřečníky zdůrazňováním kritiky deforestace a naopak potřebou dekarbonizace. Kritizoval prvního místopředsedu Junckerovy Evropské komise Franse Timmermanse, jenž nevidí dopady deforestace a naprosto směšně chválí environmentální politiky v dohodě o Mercosuru, která bude podporovat neudržitelný byznys za každou cenu, a tím ještě zvýší deforestaci pod ekologickým pláštíkem… Evropské hodnoty (jak je pojmenovává Evropský parlament) proto podle Micka způsobují genocidu! Dokladem zvráceného konání mocností je i fakt, že se chlubí tím, jak podporují méně rozvinuté země, kam vloni směřovaly dva triliony USD, ale už se nepochlubí, že opačným směrem putovalo hned pět trilionů dolarů! Sever tak nadále vykořisťuje země Jihu a prosperuje jen na jejich úkor, zdůrazňuje Wallace – novodobé statečné srdce…

Wallace se pustil také do demokracie na půdě EP, resp. do té současné pseudodemokracie – jak je přeceňována. Ta skutečná by podle něj znamenala, že to bude na planetě všechno jiné, v duchu požadavků lidí dole! »Lobbisté a zbrojaři tu (v EP) pobíhají dnem i nocí a poslanci jsou pod jejich vlivem,« varuje. Politici, jak zdůrazňuje, se chovají reaktivně, nikoli proaktivně, jak by tomu mělo být! »Je třeba jimi zatřást, aby se probudili – nesmí zvítězit obchodní zájmy.« A jak to realizovat? »Lidi musí vyzývat politiky, že dokud se nebudou zabývat problémy klimatické změny, tak je nebudou volit…« Není možné, aby se opakovala situace, kdy i v posledních volbách jen jeden z pěti mladých lidí do 25 let věku přišel odevzdat svůj hlas… To se ale nezmění, dokud politici nezačnou za mladými chodit, mluvit jejich jazykem, používat jejich formy komunikace – maily, sociální sítě atp.

Frustrace z fungování systému je podle Micka na místě. Evropská struktura je skutečně neoliberální klan, ale to nás nesmí srážet. O to víc musíme brojit za životní prostředí jako největší téma současnosti, protože všechny frakce budou muset změnit ekologické postoje, zdůrazňuje. A uhlíková daň je podle něj první vlaštovkou.

Uhlíková daň? Ano, Bersch připomněl, že před pěti lety byla uhlíková daň považována za šílenství, zatímco teď je v oficiálních cílech Evropské komise…

Veřejné financování

Pokud Villumsen zmínil revoluci, tak jen vzbudil souhlasný zájem hostů panelu, mezi nimiž nechyběli radikální komunisté z Portugalska. Ti hned po zahájení diskuse zdůraznili nezbytnost vrátit se k politice veřejného financování a připomněli termín reforestace, tedy zalesňování zničených území, které předložila v zákonné formě KS Portugalska (PCP), zatím bohužel bez úspěchu, k zalesňování nejen Portugalska nedochází. Portugalské reakce se ale shodovaly s hlavními řečníky v tom, že na národní úrovni je beztak velice složité provádět jakékoli ekologické změny tak, aby měly globálnější význam.

Na Nissinenovy finské dělníky z papíren navázal v diskusi Gabirondo, když si položil otázku, čeho všeho jsme jako obyčejní lidé ochotni se vzdát. Podle něj nelze pokračovat s našimi životy jako doposud.

Pochopíme to? Villumsen věří, že ano. Vždyť už před COP15 v Kodani přišlo v ošklivém počasí, kdy by psa nevyhnal, přes 100 000 lidí do ulic – což bylo mimochodem to, co dánského poslance GUE/NGL motivovalo ke vstupu do politiky. »Evropský parlament smysl má, když člověk není pasivní,« uzavřel spoluorganizátor veřejného slyšení COP25.

Roman JANOUCH

FOTO – autor