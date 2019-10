Denní pohled na současné otáčivé hlediště. FOTO - wikimedia commons

Otáčivé hlediště v Krumlově do 2023

Otáčivé hlediště by mělo v českokrumlovské zámecké zahradě zůstat do roku 2023. Nová točna by mohla být i jinde než teď. Po jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) to oznámil náměstek primátora Českých Budějovic Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Jihočeští památkáři minulý týden oznámili, že v roce 2020 zahájí tříletou opravu letohrádku Bellarie u otáčivého hlediště zhruba za 50 milionů korun. Uvedli, že práce v letech 2021 a 2022 zčásti omezí produkci Jihočeského divadla, hlavně odpolední představení. Thoma o situaci mluvil s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou a řekl, že produkce divadla omezena nebude.

Město České Budějovice, jež točnu vlastní, má zatím smlouvu s památkáři na pronájem pozemku v zámecké zahradě do konce roku 2020. Zástupci města a divadla původně žádali, aby památkáři smlouvu prodloužili do roku 2025.

Exministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) pověřil již dříve město České Budějovice, aby vypsalo architektonickou soutěž na obnovu točny včetně zázemí na současném místě. Zástupci města, Jihočeského divadla i dalších stran se sejdou, jak řekl Thoma, a upraví zadání soutěže. Teď bylo podmínkou, že nové hlediště musí být tam, kde je teď.

»Podíváme se znovu na zadání soutěže, aby nepředjímala, že nové otáčivé hlediště musí být pouze a jedině na stávajícím místě, ale mohlo setrvat někde jinde v zámecké zahradě a do budoucna soutěž nevyloučila jiné místo v zahradě ani nejbližší okolí,« řekl Thoma.

(ste)