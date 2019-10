Ilustrační FOTO - Pixabay

Hádka ochránců zvířat s cirkusáky o drezúru

Zástupci cirkusů a ochránci zvířat se střetli v debatě o drezuře volně žijících druhů zvířat. Vládní novela zákona na ochranu zvířat rozšiřuje zákaz drezury na nově narozené slony a delfínovité. Spolek Svoboda zvířat by chtěl zakázat využívání všech druhů volně žijících zvířat v cirkusech.

Představitelé iniciativy Cirkusy společně na semináři ve Sněmovně odmítali, že by zvířata vystavovali stresu. Poslanci budou novelu projednávat v první čtení. Drezura je od roku 2004 zakázána u primátů, ploutvonožců, nosorožců, hrochů či žiraf narozených po tomto datu. Spolek Svoboda zvířat usiluje o to, aby poslanci ve druhém čtení novely podali pozměňovací návrh, který zákaz drezury rozšíří na všechna zvířata z volně žijících druhů bez ohledu na jejich stáří. Vzor vidí v Nizozemsku, kde po zákazu následovalo přechodné období a cirkusy se pak o nevyužívaná zvířata musely postarat. Druhou možností je podle aktivistů podobně jako v předchozí novele ochránit všechna nově narozená zvířata.

»Já si myslím, že každá extremita škodí nebo přinejmenším neprospívá. My se takový pozměňovací návrh nechystáme připravit, myslíme si, že to, co předkládá ministerstvo zemědělství, je až až. A nehodláme to dále rozšiřovat,« zdůraznil pro Haló noviny místopředseda sněmovního zemědělského výboru a stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik.

Místopředseda sněmovního zemědělského výboru a stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik.

Podle právníka Jaromíra Kyzoura nynější znění novely zavádí například licence pro cirkusy k veřejnému vystupování a rozmnožování určitých druhů šelem a lidoopů, které by nebylo možné v zájmových chovech. »Naskýtá se otázka, jak se bude nakládat se zvířaty v cirkusech, která se z nějakého důvodu na drezuru a veřejné vystupování nehodí. Zda nebudou nakonec končit i v těch zájmových chovech,« podotkl právník. Etolog Stanislav Lhota uvedl, že vhodné cvičení sice může být ku prospěchu zvířete, klasická drezura to však nesplňuje. Pokud zvíře napodobuje člověka, nemá představení ani výchovnou hodnotu, dodal.

Jaromír Pavlík z iniciativy Cirkusy společně se ohradil proti tomu, že by zvířata stresovali a zesměšňovali při drezuře či nechali trpět při převozu. Řekl, že je třeba rozlišovat mezi dobrými a špatnými cirkusy. Uvedl, že s ním aktivisté nechtějí navázat dialog a přijmout pozvání do cirkusu, nelíbí se mu, že v kampaních jsou využívány fotografie a videa ze zahraničních cirkusů.

Zástupkyně spolku Svoboda zvířat Anna Bernátková proti tomu představila ukázky nevhodné drezury v tuzemských cirkusech - třeba sedícího slona či opice na ponících. Upozornila na to, že problematické jsou i nesrovnalosti v počtech odchovaných zvířat, která někdy mizí.

Během debaty zazněly i dotazy, zda a jaký má drezura zvířat v cirkusech v současnosti smysl či kam se cirkusy posunuly v posledních desetiletích. Zástupci cirkusů poukázali na kampaň Nic neskrýváme, která zájemcům nabízí možnost vstoupit do zázemí některých cirkusů.

Šéf pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek upozornil na to, že je třeba se zabývat nejen cirkusy, neboť značný problém představují i drobní chovatelé, kteří drží zvířata ve špatných podmínkách.

(ku)