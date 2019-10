Ilustrační FOTO - Pixabay

Dolní sněmovna rozhodovala o volbách

Vláda britského pravicového premiéra Borise Johnsona předložila návrh zákona, který by umožnil uspořádat 12. prosince volby. Lídr opozice Jeremy Corbyn v debatě prohlásil, že labouristé vypsání předčasných parlamentních voleb podporují. Ještě během jeho proslovu mu ale člen vlastní strany odporoval.

»Atmosféra nejistoty«, která kvůli neustálým odkladům odchodu Británie z EU podle Johnsona panuje, rozežírá důvěru lidí v politiku a brání jim přijímat »důležitá životní rozhodnutí«. Opozice chce podle premiéra jen prokrastinovat, tedy odkládat plnění úkolů. »Nechtějí brexit ani 31. října, ani 30. Listopadu, a dokonce ani 31. ledna,« dodal. Sám už ale opomíjí, že brexit v referendu prošel jen kvůli jím vedené lživé kampani. Dnes by hlasování dopadlo jinak… V pondělí EU souhlasila s odkladem termínu brexitu z 31. října na 31. ledna příštího roku. Johnson nabídku přijal, ačkoli to původně striktně odmítal.

Poslance premiér vyzval, aby po debatě hlasovali pro návrh zákona o uspořádání předčasných voleb 12. prosince. Parlament, který by z těchto nových voleb vzešel, by podle něj měl následně hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou Johnson vyjednal předminulý týden v Bruselu.

»Labouristé podporují parlamentní volby,« řekl v odpovědi na Johnsonův proslov lídr opozice Jeremy Corbyn, na Twitteru původně podpořil i datum 12. prosince, později od něj ustoupil. Labouristé se nicméně podle něj těší, až se zbaví této »lehkomyslné a zničující konzervativní vlády«. Podle Corbyna je nyní vyloučeno, že by Británie odešla z EU bez dohody, což byla podmínka labouristů pro to, aby konání předčasných voleb podpořili. Ještě během Corbynova proslovu ale jeden z poslanců jeho vlastní strany Paul Farrelly prohlásil, že bude hlasovat proti konání voleb. Potvrdil tak spekulace britských médií, podle nichž jsou labouristé v názoru na hlasování o předčasných volbách rozděleni.

Debata k návrhu zákona o uspořádání předčasných voleb 12. prosince měla trvat zhruba čtyři hodiny. Po ní se mělo hlasovat o tom, zda bude zákon schválen ve druhém čtení. Toto hlasování se očekávalo po naší uzávěrce; třetí, tedy závěrečné hlasování pak mělo podle ČTK proběhnout ještě později večer.

Kdy by se mohlo o zákonu ve třetím čtení hlasovat, ale záleželo na předsedajícím, který má právo vybrat, o jakých dodatcích se bude hlasovat. Vláda původně chtěla předkládání dodatků k volebnímu zákonu úplně zabránit, poslanci ale chválili dodatek labouristické poslankyně Stelly Creasyové, který to umožnil.

Opoziční strany již předložily návrh dodatku, který by umožnil hlasovat v předčasných volbách i 16letým a 17letým. Další dodatek by v případě schválení umožnil hlasovat i občanům EU, kteří se v Británii usadili. Mluvčí nedemokratické vlády už ale avizoval, že by kabinet návrh zákona o volbách ze Sněmovny stáhl, pokud by tyto dodatky poslanci schválili…

Britská média upozorňovala, že by měl o připuštění dodatků k hlasování rozhodovat místopředseda Sněmovny Lindsay Hoyle, který by na rozdíl od předsedy Johna Bercowa mohl být více nakloněn přáním Johnsonovy vlády.

