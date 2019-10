Grandiózní návrat Krejčího

Útočník David Krejčí se vrátil v NHL po zranění do sestavy Bostonu, pomohl mu gólem a přihrávkou k výhře 5:1 nad San Jose a byl zvolen první hvězdou zápasu. Vítězství Bruins podpořil gólem David Pastrňák, který vede s 12 trefami tabulku kanonýrů a s 24 body je i nejproduktivnějším hráčem soutěže. Nejlepším hráčem utkání se stal v úterním programu i Filip Chytil, který v prvním startu v sezoně zlomil gólem v 53. minutě stav 1:1 a nasměroval New York Rangers k výhře 4:1 nad Tampou Bay.

Dominik Simon se podílel brankou a dvěma přihrávkami na kanonádě Pittsburghu, který rozdrtil Philadelphii 7:1. Český útočník byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu stejně jako Petr Mrázek. Ostravský rodák předčil v brankářském duelu Davida Ritticha, když zneškodnil 28 střel a dovedl Carolinu k výhře 2:1 nad Calgary. Rittich kryl 26 střel. Filip Hronek trefil při power play z obranného pásma prázdnou branku a zpečetil vítězství Detroitu 3:1 nad Edmontonem.

Boston vstřelil první dvě branky v přesilových hrách díky českým hokejistům. Skóre otevřel Pastrňák, který bodoval v desátém utkání za sebou. Je také třetí hráčem v klubové historii, který dal v říjnu alespoň dvanáct branek. Havířovský rodák se prosadil střelou z první z levého kruhu a ze stejného místa udeřil i Krejčí, který nehrál pět zápasů kvůli zranění v horní části těla.

»Byla střídání, ve kterých jsem se cítil dobře. Taky jsem ale měl střídání, při kterých jsem držel puk na hokejce a ztratil jsem ho. Neměl jsem komu nahrát a přišel jsem o něj. Ale to je pochopitelné, nějaký čas jsem nehrál. Jsem si jistý, že se do toho zase dostanu. Na tomhle výkonu se ale rozhodně dá stavět,« řekl Krejčí, který na ledě strávil skoro dvacet minut. To bylo více než kdokoli z elitní řady.

Při vyloučení Krejčího snížil na začátku druhé třetiny Brent Burns střelou od modré čáry. U gólu si připsal přihrávku Tomáš Hertl za vyhrané vhazovaní. Zanedlouho ale po krásné přihrávce Krejčího střílel do prázdné branky Charlie Coyle a vrátil Bostonu dvougólový náskok. »Tohle on umí, čekal jsem to. Má ohromně šikovné ruce,« řekl Coyle. »Je to šílené. Hrál jako by vůbec neměl pauzu,« dodal obdivně.

První lajna Bostonu vstřelila v předchozích zápasech 23 z 36 branek týmu, Krejčí svým návratem pozvedl tu druhou. »Potřebujeme ho. Je to profesionál, vítěz Stanleyova poháru. Je dobře, že dnes vykročil pravou nohou,« řekl trenér Bruce Cassidy. »Umí řídit lajnu. Nečekali jsme, že to nutně udělá už dnes, přeci jen chyběl nějaký čas. Ale takového Davida chceme,« dodal.

Chytil odehrál v minulé sezoně za Rangers 75 utkání, ale tu novou začal na farmě v Hartfordu. Do hlavního týmu byl povolán v pondělí kvůli zranění Miky Zibanejada. Jeho chvíle přišla v 53. minutě. Při rychlém protiútoku se natáhl po přihrávce, která směřovala do předbrankového prostoru a puk jednou rukou usměrnil nad lapačku Andreje Vasilevského.

»Viděli jsme zcela jiného Fila než minulou sezonu,« žasl trenér Rangers Dave Quinn nad výkonem Chytila, který měl v září dvacet let. »Mnohem více bojuje, byl tam, kde měl být. V zápase nebylo žádné místo, kdy by trochu zvolnil. Pravděpodobně odehrál v NHL nejlepší utkání,« doplnil.

Chytil odehrál v přípravě za Rangers čtyři zápasy, nebodoval v nich a klub ho poslal na farmu. V Hartforu na sebe upozorňoval výbornými výkony: v devíti zápasech nasbíral devět bodů (3+6) a ze všech útočníků měl s devíti kladnými body nejlepší bilanci.

»Konečně jsem zase tady,« řekl Chytil. »Jsem nadšený, že jsem zpátky a že můžu hrát před těmito fanoušky. Je pokaždé krásné, když v této aréně skórujete. Jsem rád, že jsem tu a že jsme vyhráli,« dodal.

Pittsburgh po akcích Simona odskočil Philadelphii z 2:0 na 5:0. Český útočník si nejdříve najel z druhé vlny na přihrávku Sidneyho Crosby a zblízka dal druhý gól sezony. Poté si oba ještě v první třetině role prohodili. Simon našel přihrávkou z levé strany přes šířku pásma Crosbyho a ten střílel do odkryté branky. Pražský rodák si třetí bod připsal v závěru druhé třetiny, kdy po jeho pasu skóroval z mezikruží Jake Guentzel.

Mrázka překonal ve čtrnácté minutě Elias Lindholm střelou z mezikruží nad lapačku. Calgary drželo vedení až do 50. minuty, poté Andrej Svečnikov dvěma góly strhl výhru na stranu Caroliny. Zejména jeho vyrovnávací trefa byla dechberoucí. Devatenáctiletý Rus si za brankou nabral puk na čepel, vyjel k pravé tyčce a po vzoru florbalistů ho hodil nad Rittichovo rameno.

»Už to zkoušel mnohokrát. Má spoustu triků jako tenhle a pořád je trénuje. Je to šikovný kluk,« řekl Mrázek poté, co doma vyhrál čtrnáctý zápas v řadě. »Zkoušel jsem tohle zakončení skoro každý trénink, i dneska ráno před zápasem,« radoval se Svečnikov.

Jakub Vrána asistoval v prodloužení u branky Alexandra Ovečkina, který rozhodl o výhře Washingtonu 4:3 na ledě Toronta. Ruský útočník si v úterý připsal dvě branky a dvě přihrávky. Jeho krajan Alexander Radulov nasázel hattrick a pomohl Dallasu k obratu proti Minnesotě z 0:3 na 6:3. Tři góly dal i Nick Bonino a zařídil Nashvillu výhru 3:0 nad Chicagem.

(red)