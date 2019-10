Ilustrační FOTO - Pixabay

Budoucností energetiky větrníky na moři?

Větrné elektrárny na moři by v nadcházejících desetiletích měly zažít prudký růst a mohou se stát základním kamenem světových dodávek elektřiny. Přispívá k tomu prudké snížení nákladů na stavbu těchto elektráren a zlepšení technologie, což uvolňuje potenciál tohoto zdroje takzvané zelené energie.

Ve své zprávě, kterou označila za dosud nejkomplexnější studii větrných elektráren na moři, to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Energie vyrobená z větrných elektráren na moři se podle zprávy nyní na celosvětové produkci elektřiny podílí 0,3 procenta. »Avšak potenciál je obrovský,« řekl agentuře Reuters výkonný ředitel IEA Fatih Birol v hlavním městě Dánska Právě v Dánksu byla v roce 1991 instalována první větrná turbína na moři a loni zde elektřina z větrných elektráren na moři měla na celkové produkci elektřiny podíl 15 %.

Obnovitelné zdroje nahrazující fosilní paliva jsou důležité pro splnění globálně dohodnutého cíle - omezit v tomto století vzestup teploty pod dva stupně Celsia. Rozšíření větrných elektráren na moři by mohlo celosvětově zabránit vzniku pěti až sedmi miliard tun emisí oxidu uhličitého z elektráren, odhadla IEA.

Na základě současných navrhovaných postupů by kapacita těchto elektráren v příštích dvou desetiletích měla stoupnout 15krát. Do roku 2040 by tak hodnota tohoto odvětví měla dosáhnout jednoho bilionu dolarů (23,1 bilionu korun).

Birol přirovnal elektrárny na moři k dvěma jiným zvratům v energetickém systému - k břidlicové revoluci a vzestupu solární fotovoltaiky. Větrné elektrárny na moři mají podle něj potenciál přinést podobné prudké snížení nákladů. Birol očekává, že průměrné náklady na produkci elektřiny z elektráren na moři se do pěti let sníží o polovinu na 60 USD za megawatthodinu. K tomuto snížení přispějí hlavně větší turbíny, které jsou vysoké až jako Eiffelova věž, a také nižší finanční náklady.

V Evropě větrné elektrárny na moři v nákladech brzy překonají nové paroplynové elektrárny a budou na stejné úrovni jako solární elektrárny a větrné elektrárny na pevnině. V Číně by se kolem roku 2030 měly stát konkurenceschopné s novými uhelnými elektrárnami, domnívá se IEA.

Největší kapacitu větrných elektráren na moři má nyní Británie, ale kolem roku 2025 by ji měla překonat Čína. Zájem o tyto elektrárny roste i ve Spojených státech, na Tchaj-wanu a v Japonsku.

Největším projektantem elektráren na moři je dánská společnost Orsted. Největšími výrobci větrných turbín využívaných na moři jsou firmy Siemens Gamesa a MHI Vestas, společný podnik firem Vestas a Mitsubishi Heavy Industries.

(čtk)