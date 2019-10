Jako ratlíci na cvičeného ohaře

Vyznamenávání na Pražském hradě 28. října ve výročí vzniku republiky se opět neobešlo bez »palby« kritiků. Prý Miloš Zeman vyznamenává své kamarády, prý vyznamenání od něho, jak nám sdělil jeden režisér, nemají cenu, prý »slušní lidé« by na ceremoniál, i pokud by byli pozváni, stejně nešli. Myslí se tím především představitelé některých opozičních stran, kteří veřejně kritizovali Zemana či předem odmítali svou účast na ceremoniálu.

Mají, či nemají vyznamenání a medaile svou cenu? Podle reakce vyznamenaných ano. Fotograf Saudek dokonce medaili veřejně políbil, manželka bývalého primátora Vídně Zilka dala svou tvář jako poděkování do dlaně prezidenta Zemana, mistr světa motokrosař Podmol po skončení ceremoniálu se vyznamenáním chlubil novinářům, vyznamenaní vědci se cítili, jak sami říkali, poctěni, zpěvák Zíma neskrýval dojetí, stejně jako bývalý prezident Slovenska Schuster či starostka Sokola Moučková, slzy v očích měl otec v Afghánistánu zastřeleného psovoda Procházky, za něhož přejímal vyznamenání doprovázen psem, o něhož se jeho syn staral atd. I když lze mít výhrady k vyznamenání některých, např. k in memoriam vyznamenanému Janu Baťovi a možná i k exprezidentu Klausovi, nešlo o shromáždění věrných klanu prezidenta Zemana.

Výběr byl široký. Vyznamenat toho či onoho navrhovaly organizace, doporučovala vláda, žádali jednotlivci. Z několika stovek příslušný hradní tým vybral přes čtyřicet kandidátů. Pochopitelně se souhlasem prezidenta a předsedy vlády. »Argument« zmíněného režiséra o bezcennosti vyznamenání lze pominout a hodnotit jako zlovůli toho, kdo sám nebyl mezi vyznamenanými.

Stejně lze odmítnout tvrzení, že šlo o Zemanovy známé. Nevím, jak známou pro prezidenta je profesorka Haškovcová, ředitel Národního muzea Lukeš, turistický značkař Pernica, publicista a signatář Charty Schneider či bohemistka Sü Wej-ču, ale dobře vím, koho vyznamenával Václav Havel. Kdo se však dnes odváží jmenovat jeho kamarády, kterým právě on dal řád, přičemž ho odmítl dát starostovi Vídně Zilkovi pro údajné napojení na StB, což nikdo nikdy neprokázal? Havel se později za to dokonce omlouval, ale nenapravil to. Nechci být stejný jako někteří bulvární novináři, nebudu Havlovy kamarády jmenovat. Jen pamatuji, jak o jeho vyznamenáních se diskutovalo v denním tisku a odsuzovalo ono »kamarádovství«. Ani Václav Klaus se nevyhnul tomu, aby nevyznamenal některé své příznivce.

Jistě, jsou lidé, kteří si nepřejí být vyznamenáni, či dokonce tím, kdo je vyznamenává. Znám případ, kdy mezi navrženými za Václava Havla byl jeden známý vědec, jenž ale svou nominaci v probíhajícím výběru odmítl. Totéž se stalo i v případě Miloše Zemana, i když, např. u pátera Piťhy, vše mohlo mít zcela jiné důvody. Vím, že někteří umělci byli rádi, že se »na ně dostalo«, ale neměli kvůli kamarádům, na něž se zase nedostalo a dávali to do politických souvislostí, odvahu vyznamenání odmítnout. Pro jistotu však ti vyznamenaní poslali do Vladislavského sálu namísto sebe své příbuzné. Pak si vyznamenání vyvěsili doma a tajně doufali, že »kavárenští kamarádi« onu neúčast budou brát jako protest. Jiní to ovšem hodnotili jako zbabělost.

Být vyznamenán za svoji práci je čest. Tak to vyznamenaní jistě brali. Nic na tom nezmění zlovůle těch, kteří vyznamenaným nesahají ani po kotníky. Ale tak to obyčejně bývá, že malí, nic neznamenající, křičí jako přízemní ratlíci na cvičeného ohaře.

Jaroslav KOJZAR