Vyšší - nižší, nebo vyšší - vyšší?

Nevím o tom, že bych se někdy veřejně vyjadřoval k udělování nejvyšších státních vyznamenání za posledních 30 kapitalistických let, ale možná právě proto. Patřím k lidem, kteří mají velmi hlubokou úctu k práci, která vytváří skutečné hodnoty, a co teprve když tato práce je přínosná pro společnost. Prezident se v projevu vyjádřil podobně a dodal, že si netroufá ze své pozice hodnotit, kdo má dostat vyznamenání vyšší třídy, kdo nižší třídy - svým způsobem nižší třída se mu zdá nedůstojná. Neznám vývoj a skladbu dějinné konstrukce udělování vyznamenání a myslím, že pro tuto chvíli to není ani moc důležité. Důležité je, že je to vyznamenání za odvedenou práci, případně celoživotní dílo, a jestli to dílo společnost posouvá progresivně dopředu a tímto se stává národním bohatstvím.

No, nebudu hodnotit a už vůbec ne zpochybňovat letošní udělování státních vyznamenání, neboť blíže znám jen některé vyznamenané. Chci jen sdělit, že za celých třicet let od 89. roku jsem ani ve Vladislavském sále, a už vůbec ne mezi vyznamenanými, neviděl například žádnou vyznamenanou prodavačku. Prodavačku, která se celý život tahá se zbožím a mile usmívá na zákazníka. Není mezi nimi ani svářeč, který po letech svařování má velké problémy se zrakem. Záchranář, co řadu let na poslední chvilku zachránil, či zachraňuje lidské životy, anebo třeba dělník ze stavby, co v tuhé zimě i v parném létě odvádí kvalitně svou práci. Tito lidé vytvářejí hodnoty a slouží společnosti a tito lidé mi také celých 30 let chybějí mezi oceněnými k těm současným oceněným. Ano, problém je trošku v tom, že práci dojiček, soustružníků, vrátných a řidičů mnohdy už nevykonávají Češi, ale to už je zase na jiné téma.

Pro mne je vyznamenáním, nebo spíš odměnou, když mi například zavolá po otištění rozhovoru s Olegem Muzykou v Haló novinách, pro který jsem jel do Frankfurtu nad Mohanem, paní, která mi poděkuje, protože má v Oděse přátele a pořádně nevěděla, co se tam stalo. Prý jsem přivezl kus pravdy. Věděla jen, že se tam stala tragédie, kdy zemřelo hodně lidí, a přátelé z Oděsy se bojí o tom mluvit do telefonu. Teď už má jakousi představu, a tak mi moc a moc poděkovala, a navíc by ráda získala Olegovu knihu. To je pro mne vyznamenání třídy z nejvyšších!

Roman BLAŠKO