Ilustrační FOTO - Haló noviny

Daňový balíček? Ať se ANO dohodne s opozicí na ukončení obstrukcí!

Ministerstvo financí a hnutí ANO by se měly dohodnout s opozicí na kompromisu ohledně daňového balíčku a tím ukončit obstrukce ve Sněmovně. Je to důležité proto, že návrh státního rozpočtu už s příjmy ze zvýšených daní počítá. Za KSČM to novinářům řekl stínový ministr financí KSČM, poslanec Jiří Dolejš.

»My nejsme ti, kdo by měl vybírat horké kaštany z ohně. Je to především menšinová vláda a strana, která kontroluje ministerstvo financí, aby uzavřela nějakou dohodu, a trápení, které sledujeme ve Sněmovně už řadu dní, nepokračovalo,« zdůraznil během projednávání daňového balíčku ve třetím čtení ve Sněmovně Dolejš s tím, že odpovědnost by měly najít obě strany této rovnice. Obstrukce by podle KSČM už měly skončit. Komunisté jsou připraveni v konečném hlasování balíček podpořit. Dolejš je přesvědčený o tom, že má-li se to stihnout včas, pak vše, »co je za 1. listopadem, už vytváří určitou komplikaci, protože ve hře je jednání Senátu. Tato komplikace znamená, že sice státní rozpočet bude projednáván, ale tato významná složka bude tzv. viset ve vzduchu,« konstatoval.

Komunisté podle Dolejše nejsou ti, kdo by chtěli hájit pozici ministerstva financí za každou cenu, v každém detailu. »Chceme, aby balíček prošel, aby mohl být hladce schválen státní rozpočet, a myslíme si, že je to reálný a pragmatický přístup,« dodal. Tvrdí, že obstrukce jsou sice legitimním prostředkem opozice, na druhé straně je však třeba vnímat i to, že neschválení balíčku včas může způsobit významný výpadek příjmů, se kterými erár pro příští rok počítá. Dolejš tvrdí, že projednávání daňového balíčku nemá přemrštěně krátké lhůty, problém vidí v tom, že se z něj stala záminka pro »zákopovou válku«. Součástí rozpočtu je však předpokládaný příjem z balíčku zhruba kolem 20 mld. Kč. »Po prvním čtení se příjmová stránka státního rozpočtu už nedá měnit, můžeme ovlivňovat pouze jeho strukturu,« upozornil poslanec KSČM.

Stínový ministr financí KSČM, poslanec Jiří Dolejš.

Vládní strany obviňují opozici z obstrukcí, kterým se pokračování mimořádné schůze opět nevyhnulo. »Jsem velmi shovívavý a chápavý, pokud jde o používání obstrukční taktiky. V opoziční lavici jsem už dlouhou dobu, abych věděl, že obstrukce je důležitá, stejně jako je velmi citlivé necvičit účelově s jednacím řádem. A obstrukce je nástroj, jak zvednout politický prapor, jak upozornit na svá stanoviska, aby vláda neválcovala opozici v tichosti, se suverenitou, která obchází některé věcné parametry diskuse,« konstatoval a dodal, že to se už nyní v souvislosti s daňovým balíčkem naplnilo. Je přesvědčen o tom, že pokračování této taktiky už ztrácí věcný charakter a je na odpovědnosti těch, kdo by tímto způsobem chtěli pokračovat, jak to dopadne.

Vostrá: Neplatí, že pokud nebude balíček, nebude rozpočet

»KSČM nemá dohodu s vládou v oblasti daňové politiky,« dodal Dolejš. Uvedl, že v programovém prohlášení vlády toho k daňové politice není řečeno mnoho a programy ANO a ČSSD v této oblasti charakterizoval jako poměrně rozbíhavé v přístupu. »Takže oblast daňová je vládou pojata velmi pragmaticky a nám se daňová oblast nedostala ani do tolerančního patentu. Jestliže jsme se rozhodli, že v rámci tolerance vlády a aktivního vyjednávání o státním rozpočtu 2020, jsme pro něj zvedli ruku v prvním čtení, vyplývá z toho, že máme i pochopení pro to, jakým způsobem vláda zkompletovala příjmovou stránku v obecné poloze,« vysvětlil Dolejš přístup komunistů. Jsou podle něj připraveni podpořit balíček jako celek, což je v souladu s tím, že KSČM hlasovala v prvním čtení i pro návrh státního rozpočtu, který už s příjmy ze zvýšení daní počítá.

Lámat chleba se může podle předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM) možná už zítra, kdy je na program zařazena další mimořádná schůze k rodičovskému příspěvku – tam je víceméně shoda stran na jeho zvýšení, takže by nemusela trvat dlouho. Poté by mělo pokračovat jednání o daňovém balíčku.

Jde-li o lhůty, Vostrá souhlasí s Dolejšem, že do konce týdne můžeme být bez obav. Pokud by se projednávání přesunulo do dalšího týdne, tam už by mohlo reálně hrozit, že daňový nebo také sazbový balíček, jak ho mnozí nazývají, se nestihne legislativně projednat tak, aby jeho ustanovení mohla platit od 1. ledna 2020. »Očekávám, že pokud je to tak velká priorita koalice, tak vláda, potažmo vedení Sněmovny, zapřemýšlí o tom, jaký postup zvolit, aby poslanci tento zákon stihli projednat včas,« reagovala pro náš list po celodenních obstrukcích opozice, které však jako dlouholetá opoziční poslankyně chápe, Vostrá. A pokud se tak nestane? »Státní rozpočet samozřejmě s nějakými čísly počítá, nicméně jsem přesvědčena o tom, že tak, jak je postaven a hlavní čísla už Sněmovna odsouhlasila – počítá se schodkem 40 mld. Kč, by byl ke schválení. Uvidíme, jaké v něm budou nakonec odsouhlaseny přesuny v rámci kapitol či jaká bude změna jeho struktury. Rozhodně to však nevidím tak, že pokud nebude sazbový balíček, nebude rozpočet,« dodala Vostrá.

30. říjen byl už třetím pokusem schválit daňový balíček, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Pokračovaly rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, kteří se přeli s vládními poslanci hlavně o nových pravidlech daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve označila postup opozice za obstrukci.

Jsou rodiče, kteří na navýšení příspěvku čekají

Aktuální situace ve Sněmovně mrzí stínovou ministryni práce a sociálních věcí KSČM a místopředsedkyni sociálního výboru Hanu Aulickou Jírovcovou. Na daňový balíček totiž navazuje projednávání vládní novely zákona o státní sociální podpoře, která zvyšuje rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc korun. »Dostáváme se do patové situace, kdy napříč politickým spektrem dlužíme to, co jsme slibovali před rokem, tzn., že navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun bude,« připomněla Aulická.

Pouze rodičovským příspěvkem by se měli poslanci zabývat na zítřejší mimořádné schůzi Sněmovny, kterou iniciovala opoziční ODS. Zda komunisté podpoří program schůze, se poslanecký klub zatím nedohodl, svůj postoj bude projednávat až těsně před schůzí. »Klub ještě bude zasedat a rozhodne o možné podpoře nebo nepodpoře programu páteční schůze, ale tak, jak se zatím situace vyvíjí, jsem víceméně přesvědčena, že k projednání toho zákona bude muset dojít,« řekla Aulická novinářům. »Věřím tomu, že budeme svědky toho, že to ODS bude prezentovat jako své vítězství, ale myslím, že bychom si měli všichni uvědomit, že jsou tady rodiče, kteří na to navýšení čekají,« dodala.

Aulická také řekla, že komunisté většinu pozměňovacích návrhů nepodpoří. Platí to i pro opoziční návrh, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly i ty rodiny s dětmi do čtyř let, které si již stihly 220 tisíc korun vybrat. »V tomto případě nesouhlasíme, osobně to nazývám jednorázovou sociální dávkou. Rodiče by toto navýšení měli mít v době, kdy jsou na rodičovské dovolené a starají se o své děti,« vysvětlila Aulická.

Jediný pozměňující návrh, který získá podporu poslanců KSČM, je podle Aulické návrh Jany Pastuchové (ANO), který souvisí s dávkami na bydlení.

Novela zákona o sociální podpoře počítá s tím, že základní rodičovský příspěvek se od ledna zvýší z 220 na 300 tisíc korun, u vícerčat z 330 na 450 tisíc. Nárok na vyšší rodičovskou budou mít rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří tuto náhradu ušlé mzdy ještě pobírají. Rodiny, které již současný příspěvek vyčerpaly, nebudou mít podle vládní předlohy na dočerpání navrhovaného zvýšení nárok. V tomto znění doporučil Sněmovně přijmout novelu také její výbor pro sociální politiku.

Vládní novela obsahuje ještě další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít přitom o rodičovskou – by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.

Mimořádná schůze k rodičovskému příspěvku začne zítra v devět hodin, v půl jedenácté budou poslanci pokračovat v jednání o vládním daňovém balíčku, které ve středu přerušili.

(ku, jad)