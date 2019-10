Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senátoři chtějí v nominačním zákonu upravit střet zájmů

Vládní návrh nominačního zákona, jehož cílem je omezit dosazování politických kandidátů do takzvaných trafik, senátoři včera vrátili s pozměňovacím návrhem k opětovnému posouzení poslancům. V návrhu pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních firem chtějí upravit střet zájmů uchazečů.

Horní komora doporučila vyškrtnout z předlohy zejména ustanovení, podle kterého by adept nesměl být ke dni podání přihlášky do výběrového řízení ve střetu zájmů ve vztahu k funkci ve státní firmě, o kterou usiluje. Autor úpravy Zdeněk Hraba (STAN) poukazoval na to, že takový požadavek by vylučoval odborníky, kteří působí v soukromé sféře ve vysokých manažerských pozicích. Hraba prosadil také úpravu, podle které by se jmenovaný kandidát nesměl dostat do střetu zájmů po celou dobu výkonu funkce ve státní firmě.

Senátní výbory se postavily k předloze rozdílně. Hospodářský výbor ji doporučil zamítnout, ústavně-právní výbor naopak schválit. Horní komora ani jeden z těchto návrhů nepodpořila.

Uchazeči mají podle návrhu procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit. Nominační zákon se má týkat společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty.

»Zákon je posunem k lepšímu,« hájila normu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO). Někteří senátoři však označili návrh nominačního zákona za zbytečný, když doporučení nominačního výboru nemá být pro ministra závazné. »Odůvodnit lze všechno na světě,« uvedl Vladislav Vilímec (ODS). Benešová ale nezávaznost stanoviska výboru hájila. »Kdo má finálně o personální nominaci rozhodovat, je ten, kdo nese věcnou a politickou odpovědnost,« řekla.

Podobné kritice byl návrh vystaven i ve Sněmovně. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury se výběr lidí do orgánů státních firem proti současnosti nezmění, ministr navíc získá alibi, když v případě selhání jmenovaného kandidáta přenese odpovědnost na nominační výbor. »Ministr se nemůže zbavit zodpovědnosti, jak za vlastnickou politiku státu, ani za lidi, kteří tam zastupují stát. A to by si ministři vždycky měli uvědomovat,« reagoval poslanec Leo Luzar (KSČM). Jde podle něj o kompromisní zákon, v němž je aspoň naznačen klasický postup výběrového řízení, a jeho dodržení je možno kontrolovat. »Ten minulý postup, který je obecně uplatňován, toto neumožňoval,« uvedl Luzar.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) kritizoval, že v nominačním výboru nebudou moci působit členové politických stran. »Přestože je u nás parlamentní demokracie, neustále ji nabouráváme tím, že o členech politických stran říkáme, že jsou méněcenní,« uvedl.

Zastánci vládního návrhu mluvili o zavedení určité průhlednosti a kontroly do výběru lidí do orgánů státních firem.

Stejný návrh nominačního zákona byl ve hře už v minulém volebním období, Sněmovna ho ale nestihla projednat. Opoziční Piráti loni předložili vlastní předlohu, kterou ale Sněmovna loni v červnu zamítla už v úvodním kole. Obsahoval i úpravu vlastnické politiky státu.

(jad)