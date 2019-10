Ilustrační foto - wikimedia commons

Kňaz Vladimir vystřelil Bulavu

Nejnovější ruská jaderná ponorka Kňaz Vladimir třídy Borej-A při zkouškách v Bílém moři na severozápadě země poprvé vystřelila raketu Bulava, jejíž cvičné hlavice zasáhly cíl na polygonu Kura na dálnovýchodní Kamčatce.

Oznámilo to ruské ministerstvo obrany s tím, že raketa byla odpálena z ponořené ponorky. Raketa při odpálení z Bílého moře a dopadu na Kamčatce překoná podle médií asi 5500 kilometrů.

Plavidlo podle velitele Severní flotily viceadmirála Alexandra Mojsejeva letos ukončí státní zkoušky, během kterých bude vyzkoušena veškerá výzbroj. Ponorka by měla být loďstvu oficiálně předána do konce letošního roku a zařazena do Severní flotily, dodala agentura TASS.

(čtk)