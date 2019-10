Ilustrační FOTO - Pixabay

Milionáři vidí v krizi příležitost

Ekonomickou krizi očekává do dvou let zhruba 35 procent dolarových milionářů v České republice, do tří let pak pětina. Krizi přitom vidí jako příležitost k dalším nákupům a růstu. Naopak šest procent milionářů v horizontu pěti let krizi neočekává.

Vyplývá to z průzkumu J&T Banky mezi 165 lidmi v ČR, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (22,9 mil. Kč). V ČR je podle odhadů přes 30 000 dolarových milionářů.

Největší růst v blízké budoucnosti dolaroví milionáři očekávají v oblasti IT, biotechnologií, odpadového hospodářství nebo sociálních službách a péči o seniory.

V současnosti lze podle nich očekávat nejzajímavější zhodnocení od investic do stavebních pozemků a nemovitostí. Nejvyšší zhodnocení v případě stavebních pozemků očekává podle průzkumu 41 % milionářů a v případě rezidenčních nemovitostí 36 % z nich. »Vysoké očekávaní u nemovitostí je důsledkem inflace u jejich cen a s tím spojenou uvolněnou měnovou politikou, která přináší nízké úrokové sazby,« uvedl hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Alternativním investicím, akciím zahraničních firem nebo podnikovým dluhopisům věří z hlediska výnosu zhruba pětina českých dolarových milionářů. Naopak odklon zaznamenal průzkum od bitcoinu a dalších kryptoměn. Ty totiž nenaplnily očekávání milionářů z hlediska nezávislé měny a bezpečné investice.

(ici)