Ilustrační FOTO - Haló noviny

Bezbariérové jsou dvě třetiny vlaků ČD

České dráhy nabídnou v příštím jízdním řádu, který začne platit 15. prosince, celkem 4845 bezbariérových vlaků denně. Jsou to přibližně dvě třetiny všech spojů. V dalších dvou letech jejich počet rozšíří o další desítky nových souprav.

Státní dopravce to oznámil v tiskové zprávě. ČD mají v současnosti přes 600 bezbariérových vozů a jednotek. Jejich počet by se měl postupně navyšovat zejména nákupem nových souprav. »Například od příštího roku začneme uvádět do provozu nové jednotky z rodiny RegioPanter a za dva roky nasadíme nové expresní soupravy, které jsou již ve výrobě. Zároveň soutěžíme 60 nových elektrických a 60 motorových nízkopodlažních vlaků pro regionální dopravu a 20 souprav pro dálkové expresy,« uvedl šéf státního dopravce Václav Nebeský.

Nové bezbariérové vlaky dráhy v příštích dvou letech nasadí například na dvou linkách mezi Prahou a Chebem, dále mezi Plzní a Karlovými Vary, na regionálních spojích na Vysočině nebo Jihočeském kraji, mezi Klatovy, Plzní a Berounem a mezi Ostravou a Frýdlantem nad Moravicí.

Letos státní dopravce poskytoval bezbariérová místa na celkem 5066 spojích denně. Neznamená to však, že by dráhy jejich počet snížily, v příštím roce totiž začnou některé linky, které dosud dráhy vypravovaly, provozovat soukromí dopravci. Proto je počet míst pro zdravotně postižené v příštím jízdním řádu státního dopravce mírně nižší.

V roce 2014 dráhy spustily objednávkový systém, jehož prostřednictvím si mohou zdravotně postižení zákazníci předem zajistit přepravu a asistenci zaměstnanců při nástupu a výstupu. Za prvních devět měsíců letošního roku systém využilo více než 6000 cestujících, další tisíce handicapovaných pak využily nízkopodlažních vozů bez asistence. Za celý loňský rok dráhy přepravily s asistencí 7546 cestujících, přibližně o 1300 meziročně více.

Další železniční dopravce provozující osobní dálkovou dopravu v České republice, společnost Leo Express, má všechny soupravy nízkopodlažní a vybavené výsuvnou nástupní plošinou. Konkurenční RegioJet sice nízkopodlažními vagony nedisponuje, v každé soupravě je ale zařazený vůz se zdvihací plošinou pro nástup vozíčkářů a v rezervačním systému jsou vyhrazená místa pro postižené.

(ici)