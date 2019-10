Tatra T 815 GTC. FOTO - wikimedia commons

Tatra kolem světa 2

Cestovatelská expedice Tatra kolem světa 2 představí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) v zahraničí i české firmy a jejich inovativní výrobky.

Jde například o produkty 3D tisku, virtuální reality nebo výrobky z karbonu. Pokud se bude chtít firma zúčastnit, měla by se propojit buď online přímo se členy expedice, anebo kontaktovat MPO, uvedl ministr. Do budoucna je úřad podle něj připraven pomoci i finančně, což se bude odvíjet podle individuálních případů.

»Je to tříletý projekt a já bych tady nerad sliboval něco, co uděláme jednorázovým aktem. Každý týden se v různých zemích bude řešit něco jiného. Jsme hotlinkou a servisem v každé zemi, uvidíme, jak se to bude vyvíjet,« řekl ministr Havlíček.

Vůz by měl v příštích třech letech ujet zhruba 270 000 kilometrů v téměř 70 zemí pěti kontinentů. Tam, kde zastaví, budou členové expedice pořádat na podporu českého průmyslu prezentační akce. K dispozici budou mít zázemí téměř v každé zemi, kde sídlí státní obchodní zastoupení. Na cestu se vydají 22. února.

Cesta může podle ministra ukázat nejen to, v čem Česko bylo dobré v minulosti, jelikož expedice navazuje na úspěšnou výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. »Ale i to, na čem nyní pracujeme a co je naše vize do budoucnosti, takže jsme to propojili s novou značkou České republiky Czech Republic: The Country For The Future. Zapojili jsme všechny naše pobočky CzechTradu a CzechInvestu čili, které by měly reprezentovat náš byznys,« uvedl Havlíček. Oceňuje, že se díky této akci bude moci stát a tuzemské firmy prezentovat »přirozenou cestou«.

Výprava v 80. letech byla původně pětičlenná a jela speciálně upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci budou mít k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Stálí členové výpravy budou čtyři, v některých úsecích ale pojede ve vozidle najednou až 14 lidí. Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. Spoluorganizátoři Marek Havlíček a Petr Holeček z velké části financují cestu z vlastních zdrojů, zatím tři miliony získali také z veřejné sbírky na serveru Hithit.

(ng)