Loterie budoucnosti

Pomalu a jistě se blíží čas Vánoc. Dárky budou různé. Ty, které věnujeme blízkým, i ty, které nám věnuje vláda. Ministerstvo financí připravilo tzv. daňový balíček. Opozice protestuje a jednání se prodlužují. Současně by se mělo schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém je naštěstí všeobecná shoda.

Když se setkávám s občany, názory se různí. Lidé se podivují, proč se jim díky novým opatřením zdraží i to, co ve svém životě používají dlouhá léta. Jedná se o zvýšení zápisu do katastru nemovitostí, zdanění domovních kotelen, které si lidé zaplatili z vlastní kapsy anebo i zvýšení daní z loterií. Pokud se u loterií zvýší daň, podle občanů se zdraží i Sportka, která je v naší republice již dlouhou dobu oblíbená a rozhodně na ni podle odborníků nevzniká závislost. Stejně je tomu např. u losů. Sportku sázejí většinou starší anebo kolektivy v zaměstnání. Radost mají i z malé výhry. Možná by bylo dobré zauvažovat nad tím, že mnohem větším nebezpečím jsou hrací automaty, kterých se patrně opět nic nedotkne. Názory lidí je nutné vnímat a brát na ně zřetel. Zvláště dovídáme-li se, že dojde ke zdražení i jiných věcí. Hospodyňky jsou nešťastné z předpokladu, že vánoční cukroví se jim prodraží až o 10 procent. Odborníci varují, že příští rok nás opět čeká zdražení elektřiny, což samozřejmě znamená další navýšení ceny i u mnohých výrobků, které jsou na základních vstupech energií závislé.

Bylo by patrně dobré řešit současnost. Zabývání se minulostí ponechme historikům a věnujme se problémům dneška, na které se v mnoha případech zapomíná.

Každý člověk má své problémy. Rodičovský příspěvek potřebují všechny mladé rodiny s dětmi. Podmiňovat jeho schválení průchodem daňového balíčku připadá lidem nefér. Proto uvítali názor poslankyně KSČM Aulické Jírovcové, že patrně podpoří schválení rodičovského příspěvku před daňovým balíčkem. Z reakcí občanů je jasně vidět, že rozhodnutí která KSČM zveřejňují, pečlivě sledují. Právě toto o rodičovském příspěvku vnímali velmi pozitivně. Uvidíme, jak vše dopadne. Vláda by při svých návrzích měla hodně přemýšlet o tom, jak efektivní její zvýšení v rámci daňového balíčku bude především pro občany. Ať už se jedná o domovní kotelny, katastr nemovitostí nebo loterie. V potaz by měly být brány i názory odborníků. Možná bychom se tak vyhnuli parlamentním obstrukcím.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM