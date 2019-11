Jde hlavně o naftu

Reakci Rusů, když se Američané najednou rozhodli poslat své vojáky hájit těžní věže na »kurdském území«, se nedivím. Divím se Kurdům, že s tím souhlasili. Prý jde o Islámský stát, aby znovu nedostal pod kontrolu těžní věže. Američané jsou však nedůvěryhodný partner. Kdo jednou zradí, vždycky zradí, jak říkávali naši předci. Možná, že však neměli na výběr. Tedy ti Kurdové.

Podruhé tak Trumpovy jednotky namísto ochrany lidí přijely »chránit« naftová pole. A když přemýšlíme v souvislostech, nutně si totiž musíme připomenout nedávné rozhodnutí přijaté ve Washingtonu poté, co byly napadeny těžní věže Saúdů. Tehdy rozhodli, že na ochranu zmíněných vrtů tam pošlou také svoje vojáky. Zase nešlo o pomoc při řešení sporů na jihu Arabského poloostrova. Ale všimněte si - o naftu. Budou-li vrty, z nichž ropa směřuje v nemalém množství také do USA, narušeny, může se stát, že Američané si nebudou moci koupit relativně levný benzín, a to by mohlo znamenat, že s Trumpem se nebude pro další volební období počítat. Také zisky nadnárodních společností se sídlem ve Spojených státech a ovládané jejich kapitálem by se prudce snížily. Navíc na zvolení Trumpa je závislá existence tisíce lidí, amerických úředníků, úřednic, politiků, političek. Prostě Trump by byl vyřazen.

Prezident je si toho pochopitelně vědom. Proto jeho kroky směřující k obsazení těžních věží a zajištění cest, které vytěženou naftu dovedou bezpečně do tankerů směřujících do Států. Je to logické, a když Rusové na toto opatření reagovali, začínají být obviňováni z proasadovských zájmů a snahy politicky sami ovládnout Blízký východ. V akci Spojených států tedy vůbec nejde o umírající civilisty, kteří žijí na cestě tureckých tanků.

Je ovšem otázkou, zda jednání amerického vyjednavače, který přiletěl za Erdoganem, nemělo za cíl přesvědčit Turky, že z oněch těžišť také něco dostanou, a tudíž se nemusejí bát, že by ve svém tažení přišli zkrátka. Mír v regionu není ve hře, i když prý je zajištěn odchodem Kurdů ze stanoveného nárazníkového pásma. S Turky přijdou i syrští separatisté nelišící se svým jednáním často od Islámského státu, což nedávno dokázali hrůznou vraždou kurdské političky.

Rusové, stabilizující faktor v této části světa, odhalili jen licoměrnost americké administrativy. A »světové společenství«, tedy Evropská unie a další satelitní státy? Budou jen jemně naznačovat, že něco není v pořádku. Navíc Turci jim, tedy Evropě, dají nůž na krk: Když nebudete hodní, pak otevřeme své západní hranice a zaplaví vás miliony migrantů, kteří se zatím nemohou dostat do Evropy. Buďte hodní, Evropané!

A uvidíte, Evropané, tedy vedení Unie, hodní budou. A území na jih od Turecka, syrské území, bude de facto odtrženo od mateřské země. Ropa však bude i vzhledem k »ochraně těžních věží« směřovat tankery do Spojených států a nějaký ten zbytek dokonce i do Evropy. Sýrie, právoplatný majitel, bude »ze hry« vyřazena.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)