Odcházení

Nemohu si pomoct, ale mě to fakt docela baví, celé to beru jako opravdu dobrý vtip, byť poukazuje na několik základních problémů demokracie v současné době technologií. Ano, bavím se brexitem, byť je to vtip s trochu hořkou pachutí.

Už si nemohu vzpomenout, jestli jsem tehdy očekával vítězství brexitu, nebo jeho porážku v referendu, myslím, že spíš jeho porážku, protože síly na ovlivňování lidí se jasně klonily v jeho neprospěch. Každopádně jsme všichni viděli, jak to dopadlo. Byť dneska víme, že ony nejsofistikovanější softwary na manipulaci mínění byly právě na straně brexitářů. Ale to je jedno, osobně si myslím, že nálada v britské společnosti skutečně byla, i když mnohdy ve skrytu, v duchu odcházení.

Myslím si to hlavně proto, že jsem měl možnost s mnoha Brity hovořit a dozvědět se tak jejich skutečné mínění. Nejvíce mne asi přesvědčila skupinka Britských postarších turistek, které jsem náhodou potkal v Praze. Náš původní rozhovor týkající se rady na cestu se poněkud protáhl, a jedním z témat se stal právě brexit. Ptaly se mne, co si o něm myslím, a když jsem jim odpověděl, že za současného stavu EU bych si klidně dovedl představit i czexit, tak mi zatleskaly.

Nejpodstatnější ale na celém odcházení/neodcházení jsou podle mne dvě věci. Tedy - jak lze kvůli často krátkodobým politickým cílům rozdělit marketingovými kampaněmi společnost, koneckonců to vidíme i u nás třeba při volbě prezidenta, a také to - jak jsou západní demokracie neakceschopné. Je prostě tolik možných klacků, které se dají hodit pod nohy, aby i jasná vůle lidu nemohla být realizována. A opět, vidíme to už i nás, třeba na příkladu zdanění peněz z církevních »restitucí«. Dost se bojím, že když se náš politický systém bude řídit zákony trhu a přitom bude blokován nesmyslnými byrokraticky účelovými překážkami, může to dopadnout opravdu velmi špatně.

Ale tak co, psal jsem, že je to vlastně docela vtip, tak proč nedat k dobru rovnou tři, jsme přeci Češi, ne? Humor umíme udělat i z povodní… Takže třeba: Co bys chtěl k Vánocům? - Pořádné Porsche. - No a něco reálnějšího? - Tak dokončení brexitu. - Aha, a jakou barvu má mít to Porsche?; Píše se rok 2192. Britský předseda vlády žádá v Bruselu o prodloužení data brexitu. Nikdo už si nepamatuje, jak tato milá tradice vznikla, ale každoročně to přiláká davy turistů z celého světa…; No a co teprve v roce 2359? Země je členem Spojených federací planet …tedy kromě Velké Británie, která se stále pokouší vystoupit z Evropské unie.

Tomáš CINKA