Halloween dohání Dušičky

Tradici svátku zemřelých každoročně nějakým způsobem udržují čtyři pětiny Čechů.

Památku zesnulých většina uctí při návštěvě hřbitova, ale jen zhruba pětina lidí se na něj vydá přesně na Dušičky, tedy 2. listopadu. Podle 83 procent občanů je tento svátek i v dnešní době stále důležitý, přesto polovina veřejnosti nepovažuje Dušičky ani svátek Všech svatých, který jim předchází, za natolik důležité, aby byly státem uznaným svátkem, tedy dnem volna. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK, která jej provedla mezi pěti stovkami lidí ve věku 15 až 59 let.

Tradici Dušiček častěji dodržují lidé na Moravě než v Čechách. Na Moravě v tomto období vzpomíná na zemřelé podle průzkumu 88 procent lidí, v Čechách je to 77 procent a v Praze 70 procent lidí.

Se zavedením zákonného svátku na den Památky zesnulých by souhlasilo 25 procent dotázaných. Podle deseti procent by měl být státním svátkem 1. listopad, kdy se slaví svátek Všech svatých, který je podle katolického pojetí společnou slavností lidí, kteří už vstoupili do nebe a jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe otevřel. Že se první listopadový den tento církevní svátek slaví, ví ale jen 15 procent dotázaných. Známější je spíše na venkově a mezi vysokoškoláky. Přitom do roku 1948 byl v Československu svátek Všech svatých státním svátkem a v řadě evropských zemích včetně Slovenska a Polska je tomu tak dodnes.

Naproti tomu téměř každý, 99 procent lidí, zná podle průzkumu anglosaský lidový svátek Halloween, který je spojený s posledním říjnovým dnem. Téměř polovina dotázaných některý z halloweenských zvyků v Česku i udržuje, nejčastěji je to vyřezávání dýní. V porovnání s průzkumem z roku 2015 se popularita této cizí tradice v ČR zvýšila, před čtyřmi lety ji dodržovalo 30 procent lidí. Naopak o 13 bodů, na 53 procent, ubylo odpůrců slavení Halloweenu.

