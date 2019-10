Rozhovor Haló novin s profesorem Keesem Van Der Pijlem, tvůrcem knihy o sestřeleném letu MH17

Tragédie letu MH17 – Ukrajina a nová studená válka

V roce 2014 došlo k sestřelení malajsijského letounu nad východní Ukrajinou. Z tragédie, která potkala let MH17, bylo okamžitě obviněno Rusko. Vyšetřování neštěstí není pořád u konce. Aniž by byl viník jednoznačně určen, Ruská federace musí čelit politice sankcí. V nizozemském městě Haag se 23. října uskutečnila malá konference pod názvem »Katastrofa MH17 aneb V čem chybuje vyšetřování«. Úvodní slovo měl především profesor Kees Van Der Pijl, tvůrce knihy Tragédie letu MH17 – Ukrajina a nová studená válka (Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster), a dále autorka filmu MH17 – výzva ke spravedlnosti (Call For Justice MH17) Jana Jerlašová. Součástí konference pak byla také debata s posluchači. Přímý přenos probíhal i na sociální síti. Akci pořádala Mezinárodní platforma »Globální práva mírových lidí«.

Pane profesore, mohl byste zrekapitulovat, jak to bylo s letounem MH17, který byl sestřelen nad východní Ukrajinou?

Předně bych vám mohl shrnout, jak jsem pojal svou knihu. Mé dílo se hlavně zaměřuje na kontext, ve kterém se incident odehrál. Samotné sestřelení stroje, to je jen půlka příběhu. Co se však snažím v knize předvést v prvé řadě, je fakt, že tu máme novou studenou válku.

Vše se zintenzivnilo, když se moci v Ruské federaci chopil Vladimir Vladimirovič Putin. Politikům na Západě začalo vadit, že se nový ruský prezident začal pokoušet dávat svou zemi do pořádku »direktivním způsobem«. Odsud vyvěrá nervozita Západu, ten totiž vidí, že Putin je ve svém záměru naopak docela úspěšný.

Dalo by se říct, kdo tahá za nitky této nové studené války?

Pokud bychom to chtěli specifikovat, je nasnadě, že se jedná o síly, které se postavily do opozice vůči Donaldu Trumpovi. Trump se totiž pokouší sejmout z USA jakési válečné břemeno. Proti němu stojí celý vojensko-průmyslový komplex, masová média a univerzity. K tomuto táboru války je však ještě třeba přičíst taktéž politické vedení demokratů.

Kdo slízl veškerý benefit z faktu, že let MH17 byl sestřelen?

Víte, to je zapeklitá věc. Ve své knize jsem prozatím nedospěl k definitivnímu závěru. Než však došlo k sestřelení, událo se nové kolo protiruských amerických sankcí. Trnem v oku jsou tu dodávky ruského plynu do Evropy. Určitý vtip je v tom, že Evropská unie nebyla dvakrát nadšena z amerických sankcí a původně neměla ani valný zájem se k nim připojovat. Prostě k nim jednoduše neinklinovala. Když však let MH17 spadl, evropské státy byly poté donuceny, jak se říká, držet basu a krok.

Tohle je tedy jeden velice důležitý aspekt problému. Další obětí byl plynovod South Stream (Jižní tok), který směřuje do Černého moře. Zde došlo ke zdržení projektu, dále ke zrušení. Jedná se o »nepřímý« následek politiky Západu, která takto zareagovala na pád boeingu nad Ukrajinou. Abych však byl spravedlivý. Je také docela možné, že toto vše je jen souhra okolností a nemuseli bychom tu za každou cenu vidět příčinnou souvislost.

Kdybychom však přece jenom souvislost našli, jako že se přímo nabízí, pak hlavní konsekvence pádu letadla jsou přesně ty, o nichž jsem se právě zmínil.

Proč je vlastně tak složité definovat viníka za celý incident?

Máte pravdu, jednoduché to zrovna není. Řeknu vám ale, že oficiální verze, která je předkládána světové veřejnosti, která nám byla úřady sdělena, tak tato verze není v pořádku, není korektní.

A proč není korektní?

To proto, poněvadž se zakládá na okamžitém obvinění Ruska, a to ještě dříve, než jsme se začali dovídat podrobnosti o katastrofě. Způsob, kterým se poté o tragédii informovalo, je nejistý, tak trochu »na vodě«. Oficiální podání je tudíž zcela nevyhovující.

Hovoří se o tom, že nad místem sestřelu byl toho času americký satelit, a jemu jisto jistě nezůstalo nic utajeno. Viděl vše. Američané však nezveřejnili žádná data z tohoto satelitu. Proč?

Jedná se o zatajování důkazu?

Tohle je jedno z množství nejasností. I tento fenomén by hovořil proti oficiální verzi, že ano. Kdyby oficiální verze měla být pravdivá, a ukrajinští rebelové byli přesně takoví, jakými je líčí Západ, už dávno bychom viděli v televizi důkazy a měli bychom to na talíři v té nejčistší formě každý den. Zatím však neslyším nic než čiré spekulace. Mohl bych se také zmínit o ukrajinském vetu v procesu vyšetřování. Obvykle si nějaká strana vymůže uplatnění veta jedině tehdy, když má něco vážného, co je zapotřebí skrýt. Pokud tomu tak ale není, proč se starají, aby měli stůj co stůj ono veto?

Mohl byste zmínit nějaké další kontroverze provázející případ?

Mezi další anomálie patří ukrajinské tvrzení, že ten den nefungoval letecký radar. Bylo prokázáno, že radary fungovaly. Ukrajina také sdělila, že toho času nebyly ve vzduchu žádné stíhací letouny. Jenže my už víme od stovek lidí, že tato letadla byla jimi spatřena, zatímco nevíme ani o jednom spolehlivém svědkovi, který by potvrdil vystřelení rakety BUK, což je raketa země-vzduch. Na neudržitelnost doposud protežované oficiální verze západních vyšetřovatelů poukazují různé další detaily, i ty zdánlivě minoritní.

Vaše kniha vyšla německy i rusky, především anglicky.

Mimochodem, chystá se portugalská (brazilská) verze.

Jaké je tedy vaše hledisko, respektive váš zorný úhel? Z které strany se na incident díváte?

Případ s MH17 je způsob západní ofenzivy proti Ruské federaci. Jde o to, aby se Ukrajina odtrhla od ruské sféry vlivu. Tohle je smyslem celého projektu, jehož proliferaci (bujení) napomohl pád MH17. Jde o to, že událost s MH17 je dílkem v kontextu západního »útoku na Rusko«. Toto vše navazuje na incident, který známe z rusko-gruzínského konfliktu, jenž se udál v roce 2008. Asi si vybavujete problém se dvěma provinciemi, s Abcházií a Jižní Osetií. Západní tlak na Rusko započal ještě před sestřelením boeingu. Vladimir Putin ve své době varoval Západ, aby neprovokoval Ruskou federaci. Zejména aby neprovokoval Rusko na samotných ruských hranicích a také na hranicích bývalého SSSR. Jen díky Francii a Německu to dopadlo tak, že Gruzie se nestala součástí NATO, že ani Ukrajina se nestala součástí Severoatlantické aliance, že tyto země nedostaly ani pozvánku.

Když se podíváte na občanskou válku na Ukrajině, která je vyvolaná Západem, je to tragédie jak pro Ukrajinu, tak pro Donbas. Tato teritoria se stále více propadají do chudoby. Jen málo zůstalo z kdysi kvetoucí Ukrajiny. Nejsmutnější na tom je, že Ukrajina bývala průmyslovým centrem celého někdejšího Sovětského svazu.

Proč tedy Západ líčí Putina jako strašného a krvežíznivého politika?

V roce 2014 se měl odehrát summit NATO ve Walesu. Jediným námětem pro agendu bylo téma Afghánistánu. To by bylo pro výsledné zprávy a pro investory do zbrojení »nedostačující«. Putin se hodil jakožto prototyp nepřítele. A tady selhala i OSN.

Lze pro nejbližší dobu predikovat něco pozitivního? Může proces u mezinárodního soudu dopadnout objektivně?

Celý soudní proces je vykonstruovaný a ve své podstatě příšerný. Osobně neočekávám vůbec nic příznivého. Nezbývá než doufat, že nový prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj dosáhne určitého bodu porozumění s Ruskou federací. Víte-li však, co za lidi je za Zelenským, co za lidi jej obklopují, pak věc nahlížíte spíše skepticky. Já vím málo o současném dění na Ukrajině. Proto se asi nyní omezím na právě poskytnutý komentář.

Vladimír FRANTA, Roman BLAŠKO