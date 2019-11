Ilustrační FOTO - Pixabay

Získal poslanec tajnou zprávu?

Sněmovní bezpečnostní výbor chce, aby policie prověřila, zda jeho místopředseda Lukáš Kolářík (Piráti) nedostal zprávu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jež měla být v režimu utajení a jestli svým počínáním neporušil zákon o ochraně utajovaných skutečností.

Lukáš Kolářík (Piráti). FOTO - wikipedia commons

Předseda výboru Radek Koten (SPD) má o záležitosti informovat orgány činné v trestním řízení, podá tak trestní oznámení na neznámého pachatele. Situaci by měl řešit také Národní bezpečnostní úřad (NBÚ).

Incident vznikl na jednání bezpečnostního výboru při projednávání bodu, který se týkal IT systému na ministerstvu práce a sociálních věcí. Kolářík žádal, aby bylo jednání pro veřejnost uzavřené. Josef Bělica (ANO) uvedl, že Kolářík byl následně dotázán ředitelem NÚKIB Dušanem Navrátilem, odkud má zprávu, ze které čerpá. »Na to pan poslanec Kolářík odpověděl, že ji našel na svém stole v modrých deskách. To je pro nás nepřijatelné. Projednávání bodu bylo následně přerušeno s přijatým usnesením. Předseda výboru byl pověřen, aby informoval o celé záležitosti orgány činné v trestním řízení,« řekl Bělica.

Podle Koláříka některé členy výboru zmátlo, že chtěl uzavřít jednání výboru, protože v dokumentu byly popsány konkrétní chyby v IT systémech v resortu. »Bohužel na základě této informace bylo přijato usnesení, že se celá věc má oznámit policii, ale tyto informace nebyly pod žádným režimem utajení. To znamená, že to podání musí být odloženo,« řekl. »Já tu informaci obdržel v poště. I proto, že jsem popisoval nějaké chyby v IT systémech na ministerstvu práce, jsem chtěl, aby výbor byl uzavřený, a to možná některé mé kolegy zmátlo,« dodal. Doplnil, že se mu do rukou nedostal žádný dokument, který by neměl mít. Trestní oznámení je podle něj bezpředmětné.

(jad)