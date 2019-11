Zloděj křičí »chyťte zloděje!«

K hlasování o zvýšení rodičovského příspěvku ani o daňovém balíčku se Sněmovna nedostala. V prvním případě většinu vyhrazeného času vyčerpala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) komentováním změn navrhovaných poslanci, v případě daňového balíčku si všechen čas určený k jednání zabral Miroslav Kalousek (TOP 09). Opozice a koalice se vzájemně viní z obstrukcí.

Zvýšení rodičovského příspěvku poslanci projednávali na mimořádné schůzi, svolané z podnětu opozice v čele s ODS. Na zvýšení příspěvku z 220 na 300 tisíc korun sice panuje shoda napříč politickým spektrem, koalice však chce, aby se nejdříve hlasovalo o vládním daňovém balíčku.

»Tímto návrhem zákona chceme, aby se v České republice rodilo více dětí, protože pokud budou mít rodiny jistotu a budou mít podporu státu, tak budou ochotny mít více dětí. Nikdo by se neměl bát, že své děti neuživí nebo že si založením rodiny zásadně pohorší v kvalitě svého života,« řekla v úvodu svého projevu Maláčová. Připomněla, že před dvanácti lety odpovídala tříletá rodičovská měsíční minimální mzdě, dnes je to zhruba polovina. Pokud bude návrh na navýšení rodičovské na 300 000 schválen, tak to bude podle ministryně znamenat u tříleté rodičovské zhruba 75 % dnešní minimální mzdy. »Ráda bych přitom připomněla, že za 220 000 si dnes koupíte asi jenom 80 % toho, co v roce 2008. Já to beru jako křivdu na rodinách, kterou musíme napravit,« uvedla Maláčová.

Svým dlouhým projevem, v němž rozebírala podrobně navrhované poslanecké úpravy, rozčílila opozici. Jan Bauer (ODS) označil její vystoupení za skandální. »Skandálním vystoupením jste zabránila schválení rodičovské,« uvedl. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného Maláčová zablokovala to, na co rodiče oprávněně čekají. »Je to plivnutí do tváře rodičům, kteří čekají na spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku,« uvedl. Předseda SPD Tomio Okamura ministryni nařkl z toho, že schválně mluvila tak dlouho, aby Sněmovna nemohla hlasovat. »O tomto zákoně se nehlasuje kvůli obstrukcím, kvůli blokování ze strany ČSSD,« prohlásil.

Vrchol pokrytectví

Maláčová označila svou kritiku za vrchol pokrytectví, o žádné blokování diskuse podle ní nešlo. Okamuru nařkla z toho, že jen řeční od pultíku, ale pro rodiny s dětmi nic konkrétního neudělal. »Vždyť vy tady jenom krásně řečníte u pultíku, a nikdy jste nic konkrétního nenavrhl a nedotáhl do konce,« prohlásila ministryně. Zdůraznila, že Sněmovna zvýšení rodičovské brzy schválí a od ledna vzroste. »Od 1. ledna vyšší rodičovská bude,« slíbila Maláčová.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik podotkl, že se cítí jako ve špatném snu, když Maláčová mluvila sotva hodinu a nastala kvůli tomu bouře nevole a obviňování z obstrukce. Připomněl, že opozice debatuje o zvýšení části daní mnoho hodin a přitom odmítá, že jde o obstrukci. »Dávno jsme mohli mít rodičovský příspěvek odhlasovaný, kdyby tady neprobíhala obstrukce ze strany pravicové opozice. Mně to tady připadá, jako když je to podle onoho přísloví ‚zloděj křičí chyťte zloděje‘,« prohlásil Kováčik. Potvrdil, že komunisté podporují zvýšení rodičovské. »Koneckonců vždyť jsme ten zákon o rodičovském příspěvku podepsali,« zdůraznil. Je přesvědčený, že jeho zvýšení projde a bude vyplácen včas. Je ale podle něj rozumné, aby výdaje na vyšší rodičovskou byly nejprve pokryty příjmy z daňového balíčku. »Rozpočtová odpovědnost je také naší povinností,« zdůraznil Kováčik. Pravici připomněl dobu, kdy se za velký úspěch považovalo, když se důchodcům přidalo 39 korun. »Takže nechme na hlavě a když už na hlavě máme, alespoň nelezme s máslem na hlavě na slunce,« dodal Kováčik.

O rodičovské až po daních

Maláčové se zastala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opozici připomněla, že o vládním daňovém balíčku poslanci debatují už více než 22 hodin a už dávno mohli schválit daňovou předlohu i rodičovskou. Za vrchol pokládá Schillerová nařčení, že Maláčová obstruuje vlastní zákon.

Novela zákona o sociální podpoře počítá s tím, že základní rodičovský příspěvek se od ledna zvýší z 220 na 300 tisíc korun, u vícerčat z 330 na 450 tisíc. Nárok na vyšší rodičovskou budou mít rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, které tuto náhradu ušlé mzdy ještě pobírají. Rodiny, které již současný příspěvek vyčerpaly, nebudou mít podle vládní předlohy na dočerpání navrhovaného zvýšení nárok. V tomto znění doporučil Sněmovně přijmout novelu také její výbor pro sociální politiku.

Mimořádnou schůzi k rodičovské poté dolní komora přerušila na návrh předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky do doby, co skončí mimořádná schůze, kterou nechali svolat vládní poslanci ANO a ČSSD a také KSČM ke zvýšení některých daní a následně i rodičovského příspěvku.

Opozice se obrátí na Ústavní soud

O daňovém balíčku začali podle schváleného programu jednat v půl jedenácté. Ještě předtím však prošel návrh předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka, aby se o balíčku hlasovalo ve středu 6. listopadu od 10 hodin. Po schválení by se debata vrátila zpět k rodičovskému příspěvku. Faltýnek využil usnesení Sněmovny z roku 1999, které umožňuje, aby poslanci o pozměňovacích návrzích i o zákonu jako takovém hlasovali ve stanoveném termínu. V minulém volebním období tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ustanovení použila ke schválení zákona o elektronické evidenci tržeb, Ústavní soud to tehdy neshledal jako důvod ke zrušení zákona. Tehdejší předčasné ukončení rozpravy bylo sice v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, nicméně opozice měla předtím dost prostoru uplatnit své názory, vyplynulo z nálezu ÚS.

Postup koalice se nelíbí opozičním stranám. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN už uvedly, že pokud bude Sněmovna o zvýšení některých daní hlasovat ve středu před ukončením rozpravy, napadnou to u Ústavního soudu. »Odebrat slovo celé řadě lidí, kteří možná ještě chtějí diskutovat, popřípadě neumožnit předsedům klubů, aby sdělili stanovisko před hlasováním, to se domnívám, že je rozhodnutí, o kterém budeme velmi vážně diskutovat, a je docela možné, že se na něm sejdeme u Ústavního soudu,« prohlásil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. »Pokud tímto způsobem bude uzmuto právo, které mají poslanci z jednacího řádu, tak jsme připraveni se obrátit na Ústavní soud,« dodal Výborný. Návrh na stanovení termínu hlasování byl podle něj schválen v rozporu s jednacím řádem Sněmovny.

Argument o nedostatku diskuse neobstojí

Kováčik připomněl, že vládní koalice několikrát navrhovala prodloužení doby pro projednání návrhu, aby bylo dostatek prostoru pro diskusi, pravicové strany však tyto návrhy pokaždé vetovaly. »Podle mého soudu ten argument o nedostatku diskuse u Ústavního soudu právě proto nemůže obstát,« řekl Kováčik Haló novinám.

Vládní koalice prosadila pevný termín hlasování o daňovém balíčku v reakci na dlouhé projevy opozičních poslanců při třetím čtení návrhu. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že ze strany opozice jde o zjevné obstrukce. Dosud se podle něj o daních mluvilo na plénu Sněmovny 22 či 23 hodin. »Myslím, že to je dostatečná délka diskuse,« uvedl. Usnesení o pevném zařazení hlasování považuje za legitimní.

Projednávání balíčku prodlužují rozsáhlé kritické projevy opozice. Sněmovna projednávala daňový balíček už počtvrté. Veškerý čas však vyplnil Kalousek. Rozsáhle citoval z evropské směrnice Solvency II, která stanovuje požadavky na kapitálovou přiměřenost pojišťoven. Kalousek v jeden okamžik poznamenal, že zatímco hovoří, vystřídali se v řízení schůze už čtyři předsedající. Do rozpravy bylo v čase ukončení jednacího dne přihlášených ještě 25 poslanců. Následný návrh Chvojky, aby se v projednávání balíčku i vyšší rodičovské pokračovalo v úterý odpoledne, pravice vetovala.

V daňovém balíčku chce vláda zvýšit především spotřební daně na líh a tabákové výrobky, ale i poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Návrh zdůvodňuje snahou ochránit občany před dopady užívání návykových látek. Opozice viní kabinet z toho, že se snaží pouze získat víc peněz do státního rozpočtu.

(jad)