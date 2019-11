Učitelé půjdou »za školu«

Ve středu 6. listopadu bude celodenní stávka učitelů kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu platů. Školy by měly zůstat zavřené. Ty, které nebudou uzavřeny, by měly mít omezený provoz. Vzhledem k podpoře stávky z regionů o tom rozhodlo vedení školských odborů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nevidí k ohlášené středeční stávce ve školách důvod, když platy učitelů porostou. Školy podle ministra nemusejí v době stávky zůstat úplně zavřené a musejí o svém postupu rodiče předem informovat. »To, že na škole probíhá stávka, ještě neznamená, že musí být zavřena celá škola. Bude záležet na tom, jaké části pedagogického a nepedagogického sboru se stávka bude týkat. Byl bych rád, kdybychom tuto poplašnou zprávu nevysílali mezi rodiče a děti,« uvedl Plaga. Zdůraznil, že škola má povinnost informovat o stávce rodiče a školáky dopředu.

Proč chtějí stávkovat?

Podle Plagy nemají odbory ke stávce důvod, když se platy učitelů od ledna zvýší a shoda nepanuje jen na rozdělení přidávaných peněz do základu a do odměn. Odbory požadují, aby se tarify zvedly o deset procent a zbytek částky putoval do odměňování. Plaga původně navrhoval přidání všem stejně o 2700 korun, po vyjednáváních ve středu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámili osmiprocentní zvýšení tarifů. Podle odborů je to méně, než ministr na počátku sliboval.

Premiér Babiš odborářské hrozby stávkou kvůli navyšování platů učitelů nechápe. Předseda vlády to uvedl na svém twitterovém účtu. »Nechápu výhrůžky stávkou. Vůbec. A jsem zvědav, jak budou odboráři vysvětlovat rodičům dětí, proč chtějí právě teď zavřít na den školu. V době, kdy se o učitele tak staráme. Po důchodcích jsou nejvíc preferovaní,« uvedl Babiš. »Odbory nechtějí nic slyšet a ženou se za stávkou. Znají ta čísla? V roce 2014 měli pedagogové plat 26 397 korun (v průměru), nepedagogové 14 861 korun. V roce 2020 to bude 42 054 korun a 23 593 korun,« uvedl Babiš. Podle něho se tak výdělky ve školství zvednou za šest let zhruba o tři pětiny.

Učitelům 11 miliard

Vláda počítá s navýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Podle Plagy růst tarifů o osm procent představuje téměř tři čtvrtiny sumy a čtvrtina by byla na odměny. Podle odborářů ale desetiprocentní zvýšení platového základu odpovídá 78 procentům částky a na odměny by zbylo 22 procent peněz. Ministr řekl, že předáci používají špatné počty učitelů.

Také odbory tvrdí, že Plaga počítá se špatnými čísly.

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové půjde o celodenní stávku. Podotkla, že některé školy mají nyní kvůli podzimním prázdninám ředitelské volno a možná se nestihnou na stávku úplně připravit. Pokud zůstanou otevřené, měly by aspoň omezit provoz, řekla. Školské odbory podle Seidlové poslaly ředitelům a ředitelkám škol dopis, ve kterém je o stávce informují. Na pondělí přichystali odboráři briefing, kde chtějí novináře seznámit s dalšími detaily k podobě stávky.

(ng)