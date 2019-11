Jak zatnout tipec telefonickým šmejdům?

JMinisterstvo spravedlnosti chystá změnu občanského zákoníku, která by nekalým prodejcům zboží či služeb řadu let přezdívaným »šmejdi« zpřísnila uzavírání obchodů po telefonu. Na konferenci Šmejdi a jejich byznys, která se konala ve Sněmovně, to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Pokud by podnikatel telefonicky kontaktoval spotřebitele, musel by mu svoji nabídku ještě poté doručit v textové podobě. Smlouva by byla uzavřená až v okamžiku, kdy by spotřebitel odeslal stejnou formou svůj souhlas, plánuje ministerstvo zavést do zákona.

Telefonický způsob uzavírání smluv se v praxi podle Benešové velmi často zneužívá, a to hlavně vůči seniorům. Počet takovýchto případů navíc roste. »Byla bych proto ráda, kdyby vláda změnu zákona předložila Sněmovně do konce roku,« uvedla. V debatě se s dalšími řečníky shodla na tom, že obzvláště zranitelnou skupinou ze strany nekalých obchodníků jsou senioři.

Jako další nástroj proti nekalým prodejcům vidí možnost podávání hromadných žalob, kterou nyní připravuje ministerstvo. Nástrojem může podle ní být i rušení neaktivních obchodních společností. Umožnit ho má rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která je nyní ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Rušení firem může zabránit tomu, aby tyto společnosti sloužily jako bílí koně pro nekalý byznys.

Ředitel a zakladatel organizace Život 90 Jan Lorman vidí důvod, proč se terčem šmejdů stávají hlavně starší lidé, například v tom, že senioři jsou víc osamělí. Mají málo mezilidských vztahů, ztrácejí smysl života. Často se také nechtějí přiznat k tomu, že se stali obětí podvodu.

Činnost »šmejdů« se z různých prodejních předváděcích akcí rozšířila například do energetiky. Ředitel Odboru sporných a schvalovacích řízení Energetického regulačního úřadu Miroslav Rottner řekl, že na jeho úřad se ročně obrací kolem 13 000 až 15 000 lidí, přičemž zhruba desetina až pětina tak činí kvůli problémům s nekalými obchodníky. Poznamenal, že většina spotřebitelů se v této oblasti neorientuje. Jediná šance v současném legislativním stavu je podle něj obezřetnost. Člověk by neměl podepisovat nic, o čem není stoprocentně přesvědčený, že ví, co podepisuje, dodal. Ministerstvo průmyslu a obchodu již chystá novelu energetického zákona, kde bude nový druh podnikání nazvaný zprostředkovatelská činnosti v energetice. Licence bude udělovat Energetický regulační úřad a zákon stanoví přesné podmínky. Ministerstvo chystá i další změny, například úpravu možností odstoupení od smlouvy.

