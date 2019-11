Podzimní nálada

Listopad je tu. Pomalu a jistě jsme zazimovali zahrádky, uložili úrodu a začínají přípravy na zimu. Letošní počasí si s námi opět pohrálo. Je menší úroda jablek, a tak moštárny neměly co dělat. Málo je i švestek, takže domácí »lék« – slivovice bude vzácností. Holt počasí poručit neumíme. Ti, kdo podzim chválí, jsou houbaři. Na některých místech chodili na houby doslova s nůší. Teplý podzim byl příjemným zpestřením. Jaký bude listopad, uvidíme.

Meteorologové předpovídají prudké ochlazení. Večery se prodlužují a my je budeme trávit doma s rodinou. Čas si jistě najdeme na dobrou knížku nebo televizi. V poslední době televizní obrazovky přináší zajímavou nabídku. Každý si určitě vybere. Když ne, stačí ji vypnout a můžeme si jen tak povídat, třeba při svíčkách.

Podzim má své kouzlo, jen ho objevit. Děti i vnoučata jistě ocení naše vzpomínky na to, co jsme zažili. Nejde o sentiment, ale o vzájemné poznání. Děti najednou mohou být bez mobilu a vůbec jim to nevadí. Zázrak? Ne, jen večer u společného stolu a chuť nebýt sám.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny