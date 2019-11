Odpady a souvislosti

Informace o tom, že Češi vyprodukují na tři miliony tun odpadů ročně, v posledních letech dokonce asi tři a půl, je zarážející. Podle jakési studie 73 procent z nás, pochopitelně město od města, obec od obce se liší, se naučilo svůj odpad třídit. Je to o patnáct procent víc, než tomu bylo počátkem tohoto století. Vloni každý z nás, podle statistiky, měl vytřídit průměrně 49 kg svého odpadu. Před deseti lety to bylo 36,6 kg. Ve světovém průměru na tom nejsme zřejmě tak špatně. Jsou národy, které vůbec netřídí. Tím bychom se však neměli utěšovat. Tyto údaje jsou přesto varující. Například odpadový plast, jak nás občas s ním seznamují média, zamořuje řeky, oceány, dokonce i životní prostředí okolo našich domovů.

Zvláště nebezpečné pro náš život a život veškerého tvorstva jistě jsou plasty. Lze se s nimi setkat třeba i uprostřed lesů. Přitom je lze recyklovat. Jen nebýt líní a dojít ke kontejnerům, které mají příslušnou barvu. Jejich doba rozpadu trvá sto let, a pokud jde o jednorázové pleny, prý dokonce dvě stě padesát let. Stejné je to s příbory z plastů, které nám nabízejí k jídlu v pouličních prodejnách. Některé plasty prý se však nerozloží nikdy. Proto lze uvítat každé, byť jen nepatrné opatření, které omezí používání plastů. I rozhodnutí Unie o budoucnosti plastových příborů, i když se asi mělo začít jinde. Mohu pochválit například talíře z tvrzeného papíru, na nichž jídlo nabízeli nedávno v pražském Archeoparku při říjnové slavnosti. Jen mám obavu, že prodejci a výrobci si každý takový nový nápad nechají draze zaplatit.

Jde ovšem o naši budoucnost. Někdy nesmyslná rozhodnutí a prosazování cest, které nikam nevedou. Mám na mysli třeba zákazy nabízet ohřívaná jídla anebo potraviny mající dlouhodobou trvanlivost ve školách a školkách a jinde. Končívají, nespotřebují-li se, v kontejnerech a popelnicích. I ty, nejen že zvyšují množství našeho odpadu, ale nejsou příliš dobrým vysvědčením pro Evropu v době, která předchází možným problémům s dostatkem potravin a pitné vody. Ale to nechme na jindy.

Myslím si proto, že jedním z hlavních programových bodů KSČM se musí stát boj za životní prostředí, protože Zelení, kteří slovně drží prapor tohoto boje, se zaměřili na akce, které jen jejich představitelům přinášejí nesmírné prostředky do vlastních kapes - mám na mysli např. fotovoltaické elektrárny - a nám ostatním zdražují elektřinu a vše na ní závislé.

Milan ŠPÁS