Trump se vměšuje do britských voleb

Pokud by se příštím britským premiérem stal po prosincových předčasných volbách šéf levicové Labouristické strany Jeremy Corbyn, bylo by to pro Británii špatné, prohlásil krajně pravicový americký prezident Donald Trump.

Podle Corbyna se Trump vměšuje do britských voleb, aby pomohl ke zvolení svému příteli Johnsonovi.

»Corbyn by byl pro vaši zemi velmi špatný. Byl by velmi špatný, vedl by vás špatnou cestou. Zavedl by vás na špatná místa,« udělal Corbynovi nechtěnou reklamu Trump v interview, které s ním vedl šéf britské protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage.

Naopak Johnsona šéf Bílého domu pochválil za jeho úsilí dovést (za každou cenu) do konce odchod Británie z Evropské unie. Johnson je podle svého kontroverzního amerického dvojníka z Bílého domu »fantastický člověk« a »správný muž pro tyto časy«. Johnson i Farage podle amerického prezidenta nakonec uskuteční něco skvělého. »Pokud se vy a on dáte dohromady, bude to nezastavitelná síla,« dodal na konec svého tradičně povrchního »hodnocení«.

Británii čekají předčasné volby 12. prosince. Návrh zákona o jejich uspořádání schválily tento týden obě komory parlamentu a získal souhlas královny, čímž vstoupil v platnost. Johnson volby označuje za poslední šanci, jak více než tři roky po britském referendu o EU prolomit parlamentní pat kolem brexitu. Spojené království mělo opustit společenství, ale sedmadvacítka mu poskytla další odklad do ledna 2020.

Britská média píší, že Farageova Strana pro brexit se patrně stáhne ze stovky volebních obvodů, aby tím pomohla konzervativcům získat v dolní komoře parlamentu většinu. Farage toto Trumpovo přání ale v pátek označil za čirou spekulaci a dodal, že jeho strana zatím volební strategii zvažuje. Zveřejní ji podle něj dnes při zahájení volební kampaně. Deník The Guardian rozhovor považuje právě za Trumpovu výzvu, aby Johnson spojil síly s Faragem. Farage ale kritizoval Johnsonovu poslední dohodu s EU jako nedostatečnou (slovy »není to brexit«) a obětující Severní Irsko (kde by zůstala v platnosti evropská pravidla). Johnsonovi v této věci dal čas do 14. listopadu, jinak o spolupráci ztratí zájem. Konzervativci naopak dali najevo, že o kooperaci s Faragem nestojí.

Americký prezident rovněž podle ČTK uvedl, že objem obchodu mezi Británií a USA by se mohl až zpětinásobit, ale že uzavření bilaterální obchodní dohody by mohly zabránit podmínky obsažené v budoucí obchodní dohodě mezi Londýnem a Bruselem. O té ale budou oba celky jednat až po brexitu. Úřad britského premiéra ovšem podle televize ITV v reakci na Trumpovo prohlášení ujistil, že Londýn bude moci s USA dohodu o volném obchodu bez potíží dojednat.

(rj)