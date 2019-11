Wallace a Greta v prosinci do Madridu?

Španělsko se nabídlo jako náhradní hostitel nadcházející prosincové konference OSN o změnách klimatu (COP25) poté, co ve středu kvůli pokračujícím masovým demonstracím pořadatelství na poslední chvíli odmítlo Chile.

Španělský premiér Pedro Sánchez navrhl, že by se konference mohla konat v Madridu, a to ve stejném termínu, kdy se akce měla odehrát v chilské metropoli, tedy od 2. do 13. prosince. OSN španělskou nabídku posoudí na svém zasedání v Bonnu příští týden.

»Doufám, že tato velkorysá nabídka Španělska… představuje řešení,« uvedl chilský prezident Sebastián Piňera. »Informaci jsme předali vedoucím představitelům OSN,« dodal podle ČTK.

Právě Piňera kvůli pokračujícím protivládním protestům rozhodl o tom, že země summit z bezpečnostních důvodů hostit nemůže. Prezident zároveň zrušil plánovaný listopadový summit Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC).

Klimatická konference je oficiální schůzkou stran, které přijaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC). Konference se koná většinou každoročně, první byla v roce 1995.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata v brazilském Rio de Janeiru v roce 1992. Smluvní strany v ní uznávají existenci klimatických změn způsobených lidskou činností a přisuzují hlavní odpovědnost za boj proti klimatickým změnám průmyslovým státům.

Klimatickou konferenci vždy pořádá země z jiné části světa, než tomu bylo předchozí roky. Střídají se státy Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Karibiku i střední, východní a západní Evropy. Vloni se schůzka uskutečnila v Polsku a rok předtím v Německu, i když jeho oficiálním pořadatelem bylo Fidži. V roce 2020 se má setkání konat ve skotském městě Glasgow.

Tématem nadcházející schůzky je boj s klimatickými změnami a detaily týkající se zavádění Pařížské klimatické dohody z roku 2015.

Klimatická dohoda má za cíl udržet vzestup průměrné globální teploty co nejvíce pod dvěma stupni Celsia, usiluje však o stanovení cíle na 1,5 stupně. Současné nastavení by podle vědců mohlo vést k oteplení o tři stupně Celsia do konce tohoto století, což by vedlo k nezvratným změnám a sérii globálních ekologických katastrof nepředstavitelné síly. Už v polovině století se očekává kvůli růstu hladiny oceánů ohrožení na životě až 300 milionů lidí…

Za levicovou frakci GUE/NGL do Chile měl letět irský europoslanec Mick Wallace (více o něm v otvíráku na této stránce), ale také švédská středoškolská aktivistka Greta Thunbergová, aktuální laureátka alternativní Nobelovy ceny. Ta je momentálně na americkém turné, které podniká od zářijového klimatického summitu OSN v New Yorku, aby vyvrcholilo právě na COP25 v Santiagu de Chile. Média teď jistě budou sledovat, jaké náhradní ekologické řešení zvolí Greta a její tým pro přesun zpět do Evropy, když bude v nenadálém časovém presu. Do Ameriky cestovala bojovná Švédka (ústřední postava ekologického hnutí F4F – Pátky pro budoucnost) na bezmotorové jachtě. Ta už ale prý putovala zpět do Evropy.

(rj)