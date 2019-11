FOTO - archiv Divadla kouzel

Pavel Kožíšek kouzlí hororově

Nela Boudová, Václav Vydra a Jiří Krampol, za účasti dalších známých a populárních tváří, minulý týden v pražské restauraci U Mrtvýho ptáka slavnostně pokřtili unikátní spojení magie s hororovými prvky. Na svědomí tuto novinku má Pavel Kožíšek, nejznámější český iluzionista, kouzelnický mistr světa a principál Divadla kouzel v Líbeznicích u Prahy. Více netřeba na úvod rozebírat – do odhalování tajemna se pustíme v rozhovoru přímo se samotným tvůrcem…

Nedávno jste pokřtil kouzelnickou sadu s názvem Hororová magie. Mohl byste nám tento originální počin nyní představit?

Je to moje devětadvacátá kouzelnická sada, a jak už název napovídá, je určena pro všechny, kteří se nebojí a příjemně okouzlí svoje kamarády.

Jak vlastně jde strach dohromady s kouzly a magií?

Někdy velmi dobře. Je to o tom, nebát se a překonat ten prvopočáteční strach. Na druhou stranu musím ale říci, že i když se sada tváří jako hororová magie, tak jde pochopitelně o vtipná a zábavná kouzla, aby to kamarády bavilo.

Můžete nějaké kouzlíčko přiblížit?

Jistě. Budou tam různě mizet předměty, nebo se naopak objevovat, což se ale bude dít v takovém tom hororovém duchu. Já bych nerad úplně všechno prozrazoval, protože principem magie je to, že má za úkol překvapit, až to malý kouzelník otevře.

Jak ten »hororový« nápad vůbec vznikl?

Impulzem bylo to, že jsme zaregistrovali, jak velká obliba je v celém světě všech věcí, které nějak souvisí s hororovou tématikou. Tak jsme to zkusili a po prvotních ohlasech - protože my si vše nejprve testujeme na dětech – jsme zjistili, že se to opravdu nesmírně líbí. A když jsme zkusili vyskládat vedle sebe některé kouzelnické sady i z minulosti, tak děti sahaly první po té hororové. Moje sestra je ředitelka ve škole a říká: »Hele, všude, kde jsou zvířátka a lebky, to se dětem líbí.«

Jak přicházely inspirace na kouzla z nové sady?

Jsou stará, nebo hlavně nová?Samozřejmě jsou tam úplně nová kouzla a některá jsme navíc upravili, aby byla v duchu té naší hororové magie…

Souvisí načasování vydání nové kouzelnické sady s listopadovými Dušičkami a Halloweenem

Ano. Přiznám se, že samozřejmě i to byl důvod, proč uvádíme do obchodů nové kouzelnické sady právě v tuto dobu.- Takže změna. Protože v minulosti jste vše časoval spíše na období před Vánoci.Vždyť ty jsou už docela blízko! Atohle je samozřejmě vhodný dárek na Vánoce pod stromeček. Dobře vím, že když děti chodí k nám do divadla, tak nám potom říkají, že právě našli moji novou kouzelnickou sadu pod stromečkem. Takže se možná jedná i o dobrý tip pro rodiče na Vánoce (úsměv).

Plánujete na adventní dobu opět speciální představení ve vašem Divadle kouzel v Líbeznicích

Samozřejmě. Naše vánoční show Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek nesmí chybět ani letos! Je to jedno z našich nejúspěšnějších představení.Hrajeme to dvakrát i třikrát denně při vyprodaném sále. A jsem rád, že se toto představení líbí nejenom dětem.

A vy osobně - jak trávíte Vánoce?

My svátky, i díky vánočnímu představení, prožíváme přibližně od půlky listopadu a končíme de facto až těsně před Štědrým dnem.No a ten trávím standardně v rodinném kruhu se všemi typickými náležitostmi, které k němu patří.

Když se vrátíte v čase – jak vás vlastně kdysi napadlo založit kouzelnické divadlo? A ve kterém roce to vlastně bylo?

V roce 2003. Nyní hrajeme čtyři tituly pro děti, protože svět kouzel je především světem dětské fantazie, kde neplatí žádné přírodní ani fyzikální zákony. Ale také máme pořad pro dospělé plný velkých »copperfieldovských« iluzí. V Magických esech procházím nebezpečným ventilátorem, střílím kolegyně z děla, náhodná divačka z publika levituje v plných světlech na metr od hlediště, máme tam čtyřmetrovou skluzavku času – zkrátka je to velká show, kterou obhospodařuje se mnou dalších třicet lidí. A lákadlem je i salonek Harryho Houdiniho, což byl nejslavnější kouzelník všech dob, který dokázal uniknout z jakéhokoli vězení, sevření pout - a tak bychom mohli dále pokračovat. U nás spatří návštěvníci ukázky z jeho legendárních úniků, ale také kouzelnickou hůlku, která prý splní každému, kdo se jí dotkne, přání. Za ty roky je hodně ošoupaná a těší mě, když nám diváci píšou maily a volají, že se jim přání opravdu splnilo opravdu, což nám dělá dvojnásobnou radost.

Jak je to s kapacitou? Pořád hlásíte vyprodanost?

V prosinci určitě! Jak jsem řekl, vánoční show patří mezi naše nejúspěšnější představení, takže teď jedeme, zaplaťpánbůh, jako draci (úsměv). A musím zaťukat, že i přes rok má divadlo opravdu velkou návštěvnost. Jsem moc rád, že se rozjel i Zrcadlový labyrint, který je v přízemí Divadla kouzel. Ten funguje již druhým rokem a máme zde v podstatě jednou tolik zrcadel než slavnější Petřínské bludiště v Praze.

Co dělá Pavel Kožíšek, když nekouzlí? Čemu se v poslední době nejvíce věnujete ve volném čase

Jste první novinář, kterému to teď řeknu, ale 1. prosince budu otevírat ve Vodičkově ulici v Praze Museum fantastických iluzí. To je projekt, kterým se bavím už rok, a jde opravdu o něco speciálního, co mě velmi zajímá. Ale to si prozradíme třeba zase příště…

Nechte aspoň trošku nahlédnout pod pokličku již nyní, moc prosím…

Jako kouzelníka mě zajímají optické iluze a optické klamy. Skladuji je a moje sbírka má i cenné historické exponáty a jiné zajímavosti. Díky tomuhle všemu to bude, troufám si neskromně tvrdit, nejzábavnější museum v Praze.

Určitě bude nějaká slavnostní »otvíračka«…

Samozřejmě, nebojte, bez té se to neobejde (smích).

Petr KOJZAR