»Pasta« zase řádil

Útočník David Pastrňák přispěl v sobotním utkání NHL gólem a dvěma přihrávkami k výhře Bostonu 5:2 nad Ottawou a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Havířovský rodák vede s 27 body produktivitu soutěže a v tabulce střelců se dělí s 13 zásahy o první místo s Leonem Draisaitlem z Edmontonu.

Pastrňák otevřel skóre ve druhé minutě po domluveném signálu. Torey Krug nastřelil puk z vlastní do útočné třetiny, Pastrňák nabral rychlost ve středním pásmu, u odraženého kotouče byl první a forhendovou kličkou si poradil s brankářem Craigem Andersonem.

Třiadvacetiletý útočník poté prokázal šikovnost a přehled u obou gólových přihrávek, po kterých zakončili Patrice Bergeron i Brad Marchand do odkryté branky. »Vypadalo to hezky, líbilo se mi to. Jsem pravděpodobně spíše střelcem než tvůrcem hry. Pokaždé, když ale můžu uvolnit některého ze spoluhráčů do lepší pozice, udělám to,« řekl Pastrňák, který bodoval v jedenáctém utkání za sebou a během této série si připsal 13 gólů a 14 asistencí.

Po jeho přihrávkách Bergeron upravil skóre na 2:1 a Marchand zvýšil ve třetí třetině na 4:2. »Je teď na úplně jiné úrovni,« prohlásil Marchand na Pastrňákovu adresu. »Vidí věci, které ostatní ani nenapadnou. Cítí, že mu to jde, zkouší všechno možné a daří se mu to. Jako u přihrávek na gól Bergymu a mně,« doplnil.

Druhá nula v sezoně

První hvězdou utkání se stal i David Rittich, který zlikvidoval v Columbusu 43 střel, připsal si druhou nulu v sezoně a dovedl hokejisty Calgary k vítězství 3:0.

Rittich, který vychytal první čisté konto proti Vancouveru v druhém startu v sezoně, zůstal jen jeden zákrok za svým rekordem - před rokem kryl 44 střel Rangers. Český gólman měl nejvíce práce ve druhé a třetí třetině, v nichž zneškodnil 18 a 16 střel. »Hráli jsme dobře, jen ve třetí třetině jsme znovu slevili ze své hry. Musíme hrát naplno celých šedesát minut,« podotkl Rittich.

(čtk)