FOTO - Pixabay

Budou si vodáci moci přihnout?

Poslanci se opět pokusí umožnit vodákům plavit se po řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Příslušná novela již leží ve Sněmovně. Podepsalo ji 78 poslanců z řad Pirátů, ODS, ANO, KSČM, TOP 09 a STAN.

»Předložený návrh má smysl v tom, abychom přestali pokutovat vodáky jen za to, že si dali nějaké pivo, ale chovají se přitom zodpovědně a nikoho neohrožují,« řekl novinářům pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Nová úprava má podle něj umožnit toleranci k alkoholu u vodáků na řekách, kde se provozuje jen jejich rekreační sjíždění. »Na dolních tocích Labe, Vltavy a Moravy, kde je provozována lodní doprava, má nadále platit nulová tolerance,« uvedl Bartoň. Pro vůdce malých plavidel by měl platit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Jedním z komunistických poslanců, kteří novelu podepsali, je Jiří Valenta. »Osobně se domnívám, že jistá tolerance požití alkoholických nápojů vodáky nevytváří zásadní společensko-bezpečnostní problém. V dnešní době obrovská část vodáků zákaz konzumace alkoholu na vodě stejně překračuje, přičemž současně nelze říci, že by tento stav generoval zvýšený počet úrazů, úmrtí či škody na majetku,« řekl Haló novinám. Zákony by podle něj vždy měly reflektovat požadavky občanů, kteří svým jednáním nevytvářejí zvýšená rizika pro ně samotné, ani pro ostatní. »Stát by měl zasahovat do životů svých občanů pouze přiměřeným způsobem a neomezovat to, co je dlouhodobě v zájmu lidí, kteří vyznávají vodáctví jako jeden z možných způsobů své rekreace a popracovní relaxace. Zejména z těchto racionálních důvodů jsem návrh zákona podpořil, a je v tomto ohledu lhostejno, ze které ‚politické dílny‘ pochází,« dodal Valenta.

Zdaleka nejde o první pokus o přelomení nulové tolerance k alkoholu. Stejnou předlohu Sněmovna v březnu schválila, při zářijovém projednávání kvůli senátním úpravám se pro ni ale už dostatek poslaneckých hlasů nenašel.

Při březnovém rozhodování pro ni hlasovalo 123 ze 180 přítomných poslanců. Senát do novely doplnil zrušení nulové tolerance k alkoholu u cyklistů na vinařských stezkách nebo místních silnicích, Sněmovna to však odmítla. Pro sněmovní verzi ale zvedlo ruku jen 89 ze 176 přítomných poslanců, přičemž nejméně bylo potřeba 101 hlasů. Pro zrušení nulové tolerance u vodáků hlasovali všichni poslanci ODS, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN spolu se 14 poslanci ANO, pěti komunisty a všemi nezařazenými poslanci. Novelu naopak nepodpořilo 61 poslanců ANO, osm komunistů a nikdo z poslaneckých klubů ČSSD a KDU-ČSL.

Většina zemí alkohol povoluje

Proti přijetí se tehdy vyslovil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), a to především kvůli zrušení nulové tolerance u cyklistů. Cyklisté loni podle policejních statistik zavinili 2724 nehod, při kterých zemřelo 19 lidí. Podle Centra dopravního výzkumu 29 procent těchto nehod způsobili cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek. Celkem loni při nehodách v ČR zemřelo 38 cyklistů a 396 bylo těžce zraněno.

Nulová tolerance alkoholu pro řidiče i cyklisty je kromě ČR v Evropě uplatňována na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, na Ukrajině a v Rusku. Ve většině evropských zemí je povoleno řídit auto i kolo s jistým množstvím alkoholu v krvi. Povolené hodnoty se pohybují od 0,2 do 0,8 promile, většina zemí pak toleruje 0,5 promile. Nejvyšší množství alkoholu, 0,8 promile, je povoleno pro řidiče v Británii a Irsku.

V některých zemích mohou cyklisté nasednout na kolo s větším množstvím alkoholu než řidiči automobilů. V Německu, kde je pro řidiče limit 0,5 promile, mohou cyklisté nasednout na kolo i s 1,6 promile alkoholu v krvi. Podobné je to v Rakousku, kde pro řidiče platí limit 0,5 promile a pro cyklisty 0,8 promile. V některých zemích, například v Británii, Irsku nebo Finsku jsou cyklisté trestáni pouze tehdy, když nejsou schopni jízdy. To se týká i Maďarska, kde je jinak pro řidiče nulová tolerance k alkoholu.

(jad)