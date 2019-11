Expředsedové SPD z parlamentu

Německý parlament v pátek opustili hned dva bývalí předsedové vládní sociální demokracie (SPD). Svých poslaneckých mandátů se vzdali Sigmar Gabriel i Andrea Nahlesová. Nového předsedu a předsedkyni SPD stále hledá, v prvním kole minulý týden se je zvolit nepodařilo.

Gabriel byl předsedou německé soc. dem. v letech 2009 až 2017. Zastával i funkce ministra životního prostředí, hospodářství a zahraničí. Před dvěma lety se funkce v čele SPD vzdal ve prospěch expředsedy Evropského parlamentu (EP) Martina Schulze. Schulz z čela SPD odešel poté, co strana v parlamentních volbách v roce 2017 utrpěla historickou porážku a on se následně v rozporu se sliby chystal vstoupit jako ministr zahraničí do vlády velké koalice pod vedením Angely Merkelové. Do čela SPD se pak postavila první žena v dějinách – Andrea Nahlesová. Ta skončila letos začátkem června po propadu strany ve volbách do EP. Zatímco Schulz poslancem zůstává, Gabriel a Nahlesová Spolkový sněm opustili. Gabriel by se podle DPA mohl stát šéfem Svazu automobilového průmyslu (VDA), o plánech Nahlesové nic známo není. SPD nyní hledá jejího nástupce. Z prvního kola vnitrostranických voleb postoupily do druhého dvě dvojice: ministr financí Olaf Scholz s braniborskou političkou Klarou Geywitzovou a poslankyně Saskia Eskenová s exministrem financí Severního Porýní-Vestfálska Norbertem Walterem-Borjansem. Výsledky druhého kola hlasování by měly být známy na konci listopadu.

(čtk)