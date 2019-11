»Demokraté« dál demolují Hongkong

Protesty v Hongkongu pokračovaly i v sobotu a podle agentury Reuters byly jedny z nejnásilnějších za poslední týdny. Demonstranti při nich zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína, píše AP. Proti ničení města davy zasáhla policie. Demonstranti na muže zákona házeli zápalné lahve, ničili obchody a podpalovali vstupy do metra.

Sobotní protivládní shromáždění nebylo povolené. Většina demonstrantů byla oblečena v černé s maskami zakrytými obličeji, třebaže minulý měsíc bylo maskování zakázáno. Někteří vztyčovali v centru barikády ze železných plotů a fotbalových branek, jiní je při tom kryli deštníky. Mnoho z nich zpívalo britskou a americkou hymnu a volalo po nezávislosti někdejší britské kolonie, která se v roce 1997 vrátila pod správu Pekingu. Ve čtvrti Wan Chai protestující zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína. Snímky z místa ukazují rozbitý skleněný vstup i okna a posprejované zdi. Demonstranti také založili požár ve vstupní hale. Zápalné lahve v sobotu házeli i u ústředí Bank of China a banky HSBC. Mimo to podpalovali vstupy do metra. Demonstranti v Hongkongu toho už zničili značně, v červenci poničili i místní parlament.

V sobotu zdemolovali také několik dalších obchodů a pobočku Starbucks. Kavárenský řetězec zde provozuje místní firma Maxim's Caterers a dcera jednoho ze zakladatelů v září odsoudila demonstrace na půdě OSN v Ženevě. O mladých radikálně laděných protestujících tehdy Annie Wu mj. řekla, že se jim od mateřské školky nedostává vzdělání o čínských dějinách.

Nepokoje se už odrazily na ekonomice tohoto asijského finančního centra. Podle vládních údajů zveřejněných ve čtvrtek se Hongkong ve 3. čtvrtletí propadl poprvé od finanční krize v roce 2008 do recese. Hrubý domácí produkt se za červenec až září snížil proti předchozímu čtvrtletí o 3,2 % a zaznamenal pokles už druhé čtvrtletí za sebou, a splnil tak technickou definici recese.

(ava, čtk)