FOTO - Pixabay

Masakr na malijské základně

Dva malijští vojáci byli zabiti a šest utrpělo zranění během sobotní hlídky v centrální části země, když jejich vůz najel na nastraženou nálož. Od pátku tak přišlo o život nejméně 51 malijských vojáků včetně 49, kteří byli zabiti při pátečním útoku na vojenskou základnu na severovýchodě Mali.

K pátečnímu atentátu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Jde o jednu z největších ztrát, kterou malijská armáda za poslední roky utrpěla. Vojáci byli napadeni na stanovišti mezi městy Ménaka a Ansongo u hranic s Nigerem. Malijská armáda se stále vzpamatovává z koordinovaného útoku na dva armádní tábory ve středním Mali z 30. září, který si vyžádal nejméně 38 obětí. Několik zdrojů se ale shoduje, že tato bilance byla podhodnocena.

V sobotu zahynul v Mali i francouzský voják. Přišel o život při výbuchu nastražené nálože, přes niž přejel jeho obrněný vůz. K útoku se přihlásil IS. Je to 28. francouzský voják zabitý v Mali od začátku vojenské operace Francie v africké zemi v roce 2013. Sever Mali padnul do rukou islamistů v roce 2012 při ozbrojeném pokusu o státní převrat. Jejich postup na jih se podařilo zastavit i díky přítomnosti francouzských vojáků a mise MINUSMA, v rámci které jsou v zemi i čeští vojáci. Malijské armádě se však ani se zahraniční podporou nedaří rozsáhlé části vlastního území kontrolovat. Islamisté odolávají a loni podle OSN podnikli 237 útoků. Celé oblasti se nalézají mimo kontrolu vládních sil. Od roku 2015 se islamistické násilí šíří ze severu do mnohem lidnatějšího středu země, kde se mísí s konflikty mezi etniky a společenstvími. Příznačný byl březnový masakr v Ogossagou u hranic s Burkinou Faso se 160 oběťmi.

(čtk)