Slavia vrátila porážku Baníku i s úrokem

Fotbalisté Slavie zvítězili v 15. ligovém kole nad Ostravou 4:0 a oplatili Baníku středeční prohru 0:2 a vyřazení z domácího poháru. Úvodní dva góly Pražanů vstřelil Tomáš Souček, který poté neproměnil penaltu. V přesilovce po vyloučení hostujícího Milana Jiráska z 61. minuty přidali další branky Stanislav Tecl a Petr Ševčík. Stejným výsledkem zdolala Slavia Slezany i v posledním domácím duelu v březnu.

Vršovický obhájce titulu protáhl ligovou neporazitelnost na 21 zápasů a vede neúplnou tabulku o 12 bodů před Plzní, která hraje dnes. Slávisté se zároveň vítězně naladili na zítřejší duel Ligy mistrů v Barceloně. Ostrava venku v lize prohrála popáté za sebou.

»Potřebovali jsme potvrdit body z Plzně a trošku odčinit výkon z poháru ze středy. To se povedlo, výkon byl podstatně lepší. Výsledek je jednoznačný, ale vedla k němu hodně těžká cesta,« řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

»Po druhé brance Součka už bylo utkání jasné a dovršilo to vyloučení Jiráska. Pak byla otázka, kolik toho přežijeme. Slavia umí hrát v poli deset na deset a tím spíš, když hraje deset na devět,« uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

»Za domácí nastoupila oproti poháru spousta nových hráčů, hlavně Souček, který je výjimečný hráč. Umí nejen hrát v prostoru defenzivní šestky, ale umí hlavně střílet branky. Souček byl klíč ke všemu,« dodal.

Hattrick mrzí

Souček měl velmi blízko k tomu, aby dal podruhé v ligové kariéře hattrick a znovu proti Ostravě. Zahozený pokutový ho hodně štval. »Mrzí mě to. Byla to penalta, jednoduchá situace. Štve mě, že jsem to neproměnil. Ne ani tolik kvůli hattricku, ale hlavně kvůli tomu, že jsem tu situaci prostě neproměnil. Ale na druhou stranu jsem rád, že to přišlo v takovýhle moment než třeba za stavu 0:0,« řekl novinářům Souček.

»Musím se víc soustředit. Měl jsem v hlavě hodně ten hattrick a ne tu situaci samotnou, na kterou šel. Dopadlo to pak tak, jak to dopadlo. Musím na to být víc koncentrovaný, beru to jako velkou chybu,« dodal čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník.

Dva góly během minuty

Pouhá minuta stačila fotbalistům Mladé Boleslavi k tomu, aby smazali dvoubrankový náskok Olomouce. Domácí vedli po brankách Jakuba Plška a Víta Beneše už 2:0, za hosty však na konečných 2:2 vyrovnali Jakub Fulnek a Lukáš Budínský. Sigma zaznamenala sedmou remízu v ročníku a na výhru čeká už šest kol. Středočeši vybojovali pátý bod na hřištích soupeřů.

»Byla to dnes bundesliga, ale bez diváků,« použil nadsázku kouč hostí Jozef Weber. »Co je nám platné, když jsme 70 minut lepší, když nemáme tři body,« opáčil domácí trenér Radoslav Látal.

Jablonec je třetí

Jablonec zvítězil v nejvyšší soutěži podruhé za sebou. Z Karviné si odvezl výhru 1:0 a posunul se na třetí místo tabulky. Vyrovnaný zápas rozhodl v 77. minutě Martin Doležal. Slezané nezvítězili ani v sedmém domácím duelu ligové sezony a jsou čtrnáctí.

»Cestovali jsme do Slezska tento týden už podruhé. V úterý jsme byli v poháru v Opavě, takže týden byl náročný na cestování, ale úspěšný. Třetí místo po polovině základní části je skvělé a hráčům jsem poděkoval,« řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

»Vsadili jsme na ofenzivnější sestavu a snahu překvapit soupeře. Nástup byl dobrý, byly tam i šance, ale pořád nám schází ta preciznost v předfinální i finální fázi. To jsou momenty, které ovlivňují průběh utkání,« uvedl Strenér Karviné František Straka.

Příbram venku tápe

Fotbalisté Liberce vyhráli nad Příbramí 3:2. Domácí v úvodním dějství vedli 2:0 po gólech Petara Musy a Tomáše Malinského, tři minuty před pauzou snížil Marek Kodr, ale stejný hráč si dal ve 66. minutě vlastní branku. V závěru už jen snížil Soufiane Dramé. Slovan po druhé ligové výhře za sebou poskočil na osmé místo tabulky, Příbram naopak prohrála i sedmý venkovní zápas v této sezoně nejvyšší soutěže a je třináctá.

»Chtěli jsme navázat na vítězství v Mladé Boleslavi a na dobrý zápas v poháru s Teplicemi. Myslím, že se to podařilo. Jsme rádi, že jsme 800. zápas Liberce v české lize nezkazili,« řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Pavel Hoftych.

»Dostali jsme smolný gól, kdy se nám zranil stoper. Museli jsme ho za lajnou zašívat a než jsme se ve stoperské dvojici přeskupili, stačil nás Liberec potrestat,« uvedl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Budějovice jedou

Na vítězné vlně pokračují fotbalisté Českých Budějovic, V Teplicích vyhráli 3:1. Nováček nejvyšší soutěže rozhodl v prvních 26 minutách, kdy se postupně trefili Patrik Brandner, Petr Javorek a Lukáš Havel z penalty. Za domácí v závěru snížil Petr Mareš. Jihočeši v lize počtvrté za sebou vyhráli, pokaždé dali tři góly a posunuli se před na deváté místo tabulky. Teplice doma nebodovaly poprvé po pěti duelech nejvyšší soutěže a jsou jedenácté.

»Jsem strašně rád, že naše série pokračuje. Zase jsme dokázali vyhrát a zase jsme dali tři branky. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Moc si toho vážíme, je to povzbuzení do další práce,« řekl na tiskové konferenci českobudějovický trenér David Horejš.

(mak, čtk)