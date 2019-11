Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, předsedkyní Krajského výboru KSČM Praha

Primitivní antikomunismus je to, nač se soustředí pražská pirátská parta

Nové vedení Prahy vystrkuje růžky. Zdá se mně dokonce, že jsme se v hlavním městě přesunuli do období těsně po Listopadu, kdy začal »hon na čarodějnice«. Nezdá se vám to také?

Je pravda, že pražská koalice (Piráti, Praha sobě, Spojené síly pro Prahu-TOP 09, STAN) pod vedením Zdeňka Hřiba (Piráti) priority, s nimiž vyrazila do předvolební kampaně, aby nalákala voliče, poněkud přehodnotila. Namísto slibované dostupnosti bydlení jeho zdražování, namísto bytové výstavby budování Muzea paměti 20. století, které se má prý věnovat totalitním režimům v bývalém Československu. Jaká bude jeho podoba, si asi každý dovede představit. Primátor Hřib s arogancí sobě vlastní také odmítl převzít záštitu nad akcí, kterou chtěl Český svaz bojovníků za svobodu uspořádat k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Na Staroměstské radnici svazu odmítl zapůjčit i sál. Primitivní antikomunismus, přepisování historie a ambice plést se do zahraniční politiky, které rozumějí jako koza petrželi a zkazí, co můžou, to je to, na co se soustředí pražská pirátská parta a její souputníci.

Odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády se zdá být nenávratné. Myslíte, že se fašizujícímu rozhodnutí radnice Prahy 6 vedené TOP 09 dá nějak zabránit?

Děláme a budeme dál dělat pro to maximum. Vystupujeme na jednáních zastupitelstev, interpelujeme, demonstrujeme, píšeme dopisy a články, vystupujeme v médiích, spustili jsme akci Květiny pro Koněva, na ministerstvu kultury leží žádost o prohlášení pomníku kulturní památkou. Spolu s právníky, poslanci, různými organizacemi, asociacemi a spolky usilujeme o zastavení těchto zvrácených útoků na pravdu. Sprostota, s níž je napadán Koněv a Rudá armáda, jež měla lví podíl na osvobození od německého nacismu, uráží každého slušného člověka, který nepodlehl třicetiletému vymývání mozků. Tato drzost pražského primátora Zdeňka Hřiba, starosty městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starosty městské části Praha 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09/STAN) dokazuje, že jsou lidé, kteří mohou mít tituly před jménem, za jménem, ale vzdělání ani vychovanost se jich nedotkla. Tato zvláštní imunita je zřejmě velmi odolná, jinak by nebylo možné, aby vypustili z úst nesmysly, jako že se Praha osvobodila sama, a to 8. května, a tím vymazat i mrtvé z 9. května, barikádníky ze Zlíchova a městských částí na jihozápadě Prahy a na pět set sovětských vojáků, kteří při bojích kolem Prahy padli, a nemohli by vyzdvihovat vlasovce, kteří měli na svědomí zločiny, z nichž se na samém konci války chtěli vyvinit a uniknout spravedlnosti. Úporné snahy o vymazání paměti spojené se štvavou rusofobií považuji za hanebnost.

A nejde o ojedinělou záležitost, jsou tu další příklady. Instalování dehonestující desky plné lží na pomník maršála Koněva či jeho zahalování plachtou nařízením radnice Prahy 6, odmítnutí primátora vrátit na Staroměstskou radnici desku vyjadřující vděk I. ukrajinskému frontu Rudé armády za osvobození Prahy, kterou v roce 1946 odhalil prezident Edvard Beneš, kroky radnice Prahy 3 vedoucí k přejmenování Koněvovy ulice. Neofašisté inspirovaní těmito lumpárnami teď hanobí pomníky rudoarmějců v Ostravě, Brně a dalších městech. Ptám se, kdy se k těmto urážkám důrazně vyjádří vláda?

Je tu i kauza »smlouva s Pekingem«. Primátor z pirátské strany tvrdí, že jenom chtěli smlouvu zbavit ideologického nánosu a Čína se rozhodla překvapivě smlouvu zrušit. V té souvislosti mě napadá otázka: Jak vlastně v tomto případě chápat slovo ideologie?

Primátor Hřib a spol. se dlouhodobě chová jako český slon v čínském porcelánu. Plete se do zahraniční politiky, hraje si na znalce, kterým nikdy nebyl, a myslí si, že může mistrovat celý svět. Už se mu podařilo svým nenávistným amatérismem pobouřit Velvyslanectví Ruské federace, štěká jako malý mopslík na velkou Čínu a ve svém velikášství si myslí, že si před ním sedne na zadní část těla. Je to primitivismus první třídy, který poškozuje česko-čínské vztahy a naše ekonomické zájmy. Jestli si on a další pražští koaliční pidipolitici myslí, že to Číně nandají, když vyrazí na Tchaj-wan nebo začnou mávat tibetskou vlajkou, tak se normální člověk musí chytat za hlavu.

Jeho cestu s poslancem Michálkem a zastupitelkou Krausovou na Tchaj-wan máme prý chápat jako neideologickou...

Hřibovu výpravu na Tchaj-wan, kam ho doprovázela jeho manželka, vámi zmíněný poslanec Jakub Michálek a jeho přítelkyně Michaela Krausová, platila podle magistrátu protistrana. Můžeme se jen dohadovat, co bylo důvodem této vstřícnosti. Co je ovšem bez pochyb, je to, že tyto »promyšlené« aktivity mají negativní dopady na hlavní město a Českou republiku v současnosti i do budoucna. Ale to je zjevně těmto dobrodruhům ukradené.

Zastavme se u zastupitelky, donedávna předsedkyně klubu zastupitelů Pirátů v hlavním městě Krausové. Co by se stalo, kdyby takový střet zájmů, jaký měla či má ona s jednou pražskou soukromou společností, se provalil třeba u některé jiné politické strany?

To by bylo křiku… a v prvé řadě od transparentností se zaklínající pirátské partičky. Přitom proklamovaná průzračnost jejich politiky je stále víc a víc zakalená. Tajné schůzky Michaely Krausové s obviněným manažerem firmy JCDecaux, jež v Praze usiluje o významné veřejné zakázky, otazníky visící nad počtem a financováním Hřibových poradců, obsazování dozorčí rady Pražské plynárenské, střet zájmů neúspěšné kandidátky Pirátů na Praze 10, najaté na poradenství v oblasti sportu, za což od ledna do srpna dostala podle otevřených zdrojů 135 tisíc korun a firma jejího manžela získala zakázku na zajištění sportovního dne. A to nemluvím o vnitřních poměrech pirátské strany, které v těchto dnech vyplavaly na povrch.

Vedení pražské radnice přijalo řadu kontroverzních rozhodnutí směřujících proti obyčejným lidem. Jak tato opatření hodnotíte? Byla skutečně nutná?

To určitě nebyla. Bohužel se dotknou těch nejpotřebnějších. Například navýšení daně z nemovitosti zdraží v Praze už tak neúnosné ceny bydlení, stejně jako zdražení svozu komunálního odpadu o 30 procent. Pražská koalice (Piráti, Praha sobě, Spojené síly pro Prahu-TOP 09, STAN) zdražuje, až se za ní práší, a odnese to většina Pražanů – rodiny s dětmi, samoživitelky, senioři, zaměstnanci s nízkými příjmy. Co je platné přidání par stovek důchodcům, když mnohem víc zaplatí za zdražování prakticky všeho. Koalice nezapomíná ani na osoby zdravotně postižené – vozíčkáře, kterým omezila autobusovou linku H1. Opravdu lidský přístup k těm nejzranitelnějším.

Kde podle vás hledat příčiny, že revoluční Praha se najednou stala silně pravicovou a odklonila se od své pokrokové minulosti?

Praha má zvláštní postavení značně se odlišující od situace v celé republice. Je zde podprůměrná nezaměstnanost a výrazně nadprůměrné platy oproti jiným regionům. Jsou zde soustředěny nadnárodní firmy, banky, centrální úřady a instituce, ale také střední a vysoké školy. Je to město velkých rozdílů. Na jedné straně luxus a pozlátko, zbohatlíci, velkopodnikatelé a manažeři, na straně druhé jejich novodobí »poddaní«, kteří se bojí nebo stydí ozvat, bezdomovci a žebrající, lidé v dluzích, chudobě a exekucích. To je ovšem kapitalismus se vším, co k němu patří.

Jaroslav KOJZAR