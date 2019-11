Ilustrační FOTO - Haló noviny

Lidičtí kritizují ČT a Památník Lidice

Lidé, kteří jako děti přežili vyhlazení středočeských Lidic, kritizují reportáž České televize i Památník Lidice. S ním přerušují spolupráci, neboť ředitelku Martinu Lehmannovou považují za osobu, která »nezná, nectí a překrucuje fakta o lidické tragédii«. O skutečnosti informovala starostka Lidic Veronika Kellerová, vnučka jedné z obětí vyhlazení obce. Reportáž se zabývala údajným udáním obyvatelky Lidic několik dní před vypálením obce.

Ředitelka Památníku ČTK sdělila, že kvůli citlivosti tématu a po dohodě se zřizovatelem, kterým je ministerstvo kultury, vydají Památník a ministerstvo společné stanovisko v příštích dnech.

Reportáž odvysílaná v červnu v pořadu Reportéři ČT informovala o jedné z lidických žen, Alžbětě Doležalové, která údajně udala židovskou ženu. Vystupuje v ní historik Vojtěch Kyncl a jako pramen informací posloužil zápis četnické stanice v Buštěhradu. V reportáži se vyjadřuje také ředitelka Památníku.

Stížnost velké mediální radě

Lidické děti podaly kvůli reportáži stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a nechtějí se už vyjadřovat do médií. Čtrnáctého října zaslaly rozhořčený dopis s vyjádřením o přerušení spolupráce s Památníkem ústavním činitelům. Kritizují v něm i reportáž v ČT. Podle nich byla nevyvážená, neobjektivní a neověřená.

»Jsme přesvědčeny, že rozložení příspěvků v průběhu dne 77. výročí vypálení Lidic, jejich zařazení do jednotlivých pořadů a hlavně volba tématu pro připomenutí vypálení obce německými nacisty v pořadu Reportéři ČT v příspěvku V předvečer tragédie, obsahujícího nepravdivé a nedoložené výroky, značně poškodila občany Lidic, zejména přeživší lidické děti a potomky nacistických obětí,« uvádí stížnost lidických dětí pro RRTV. Úplný přehled dokumentů a komunikace, které jsou s touto stížností spojeny, je k dispozici na webových stránkách www.obce-lidice.cz.

RRTV podnět po projednání odložila s tím, že zdroje použité v reportáži jsou doložené a spor je na úrovni historicko-vědeckého zkoumání. V případě, že bylo poškozeno dobré jméno konkrétních osob nebo byla šířena pomluva, je podle rady možné se obrátit na soud. S tím pamětníci nesouhlasí, odkazují na svůj vysoký věk a necitlivost orgánu státní správy, a proto žádají, aby nejvyšší ústavní činitelé »zjednali ve státní organizaci Památník Lidice nápravu«. Odsuzují také, že si »Památník nepřeje při pietní vzpomínce přítomnost lidí s nápisy v azbuce na oděvech«.

Kyncl ČTK řekl, že prameny, které byly v reportáži použity, má za autentické. Je to zápis z četnické knihy. Server Novinky.cz uvádí, že podle archiváře Vojtěcha Šustka je však tento zápis až z poválečné doby.

Kdo bude mít zájem se setkat s lidickými pamětníky, musí nyní podle otevřeného dopisu kontaktovat starostku. Ta domluví jednání s nejmladším z lidických dětí, Pavlem Horešovským, který pak bude jednat se zájemcem, například kvůli besedě.

Vyhlazení Lidic bylo součástí německého teroru rozpoutaného po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V Lidicích žilo za druhé světové války kolem 500 obyvatel, 10. června 1942 zastřelili nacisté 173 lidických mužů. Ženy a děti nejdříve strávily tři dny v tělocvičně kladenského gymnázia, poté byly děti od matek odděleny. Ženy nacisté převezli do koncentračních táborů. Děti, které nebyly vybrány k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, skončily v polském Chelmnu, kde je nacisté hromadně zavraždili plynem. Děti, které přežily lidickou tragédii, byly po vyhlazení obce umístěny do sirotčince v Praze-Krči a například Marie Šupíková, dcera Alžběty Doležalové, byla dána na tzv. převýchovu do německé rodiny.

(mh)