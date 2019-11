Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstva boj se suchem podcenila

Sucho loni způsobilo v České republice škody za 24 miliard korun. Zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava, však stále chybí. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který se zaměřil na ministerstvo zemědělství (MZ) a ministerstvo životního prostředí (MŽP). Obě ministerstva závěry NKÚ odmítla.

NKÚ uvedl, že sucho a nedostatek vody měla ministerstva řešit prostřednictvím 49 úkolů stanovených vládou v roce 2015. »Obsahem těchto úkolů bylo v mnoha případech jen například připravit analýzu, vypracovat návrh, zhodnotit potenciál a podobně - zavádění věcí do praxe a skutečné změny, které by mohly reálně pomoci, už na tyto úkoly ale nenavazovaly,« tvrdí NKÚ.

Většina plánů tak podle úřadu zatím realizována nebyla. Týká se to například výstavby přehradních nádrží nebo propojování vodohospodářských soustav. »Změny se dosud nedočkal ani přístup k pěstování zemědělských plodin pro energetické účely, se kterou vláda v koncepci počítala. Podíl řepky na českých polích vzrostl mezi lety 2015 až 2018 o 45 000 hektarů,« uvedl NKÚ. Fungovat začal pouze dotační program Dešťovka.

Podle stínové ministryně životního prostředí KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíkové boj se suchem obě ministerstva opravdu podcenila. A nejde podle ní ani tak o současná vedení resortů, jako už o minulé vlády. »Přípravy na sucho se totiž pořád nějakým způsobem oddalovaly, byly velice vágní a najednou zjišťujeme, že už máme problém. A nejsme schopni ho opravdu razantně a rychle řešit. Stanovení základních úkolů již v roce 2015 je toho ukázkou. Nemluvě o tom, že tento dokument sám o sobě mohl být vypracován již dříve,« reagovala pro Haló noviny.

Stínová ministryně životního prostředí KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková.

Velké projekty stále váznou

MŽP ale tvrdí, že uskutečňuje tisíce opatření. »Od roku 2014 jsme investovali do více než 14 000 projektů zaměřených na sucho téměř 11 mld. korun. Založili jsme také Národní koalici boje proti suchu, kde všechny naše stávající i navrhované programy konzultujeme se špičkovými experty z akademické sféry i z praxe,« sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Úředníci z NKÚ podle něj zjevně nerozumějí základním principům fungování krajiny a boje se suchem.

Podle Pěnčíkové nikdo také nezpochybňuje, že MŽP investovalo do více než 14 000 projektů zaměřených na sucho v částce téměř 11 mld. Kč. Spíše je podle ní diskutabilní, že ty »velké projekty« stále váznou. Ustavení Národní koalice boje proti suchu považuje poslankyně za dobrý krok, je potřeba zapojit co nejintenzivněji experty z odborné sféry. »Ale nesmí to zůstat jen u závěrů na papíru. A to je to - potřebujeme urychlené realizace jednotlivých kroků,« dodala Pěnčíková.

Tvrzení, že ministerstva nevytvořila nové dotační programy, označilo MŽP za snadno prokazatelnou nepravdu. »Kromě tisíců projektů financovaných z evropských fondů jsme pro boj se suchem zásadně upravili i Národní program Životní prostředí, jehož součástí je třeba i velmi úspěšný program budování nových zdrojů pitné vody pro obce, kterého již využilo více než 400 obcí, a kvalitní pitnou vodu tak získalo téměř 200 tisíc lidí,« uvedlo. Zmínilo i nový program podpory hospodaření se srážkovými vodami ve městech.

Ministerstvo zemědělství pak upozornilo, že od roku 2016 spustilo například dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží. Z něj podpořilo rekonstrukci či stavbu více než 530 obecních rybníků.

Ministerstva si spolupráci pochvalují

Podle NKÚ obě ministerstva financují boj se suchem ze 37 dotačních programů, z nichž v letech 2017 a 2018 rozdělila téměř 28 miliard korun. »V naprosté většině se však jedná o mnoho let trvající programy, které na boj se suchem a nedostatkem vody nejsou přizpůsobeny. Většina z nich tak neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle pro tuto oblast, takže skutečné dopady takto rozdělených peněz resorty nemohou reálně vyhodnotit,« píše se v závěrečné zprávě.

Podle kontrolorů není ideální ani spolupráce obou ministerstev. Neshodují se například na znění takzvané protierozní vyhlášky, jejíž přijetí je klíčové pro zlepšení hospodaření na zemědělské půdě a její schopnosti zadržet vodu. Kontroloři také zjistili, že ministerstva podporovala protichůdná opatření. MŽP ani MZ s kritikou spolupráce nesouhlasí, naopak, považují ji za velmi dobrou.

(jad)