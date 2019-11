I Komenský by zaplakal

Zamyslel se už někdo nad tím, proč je v posledních třiceti (posametových) letech tolik excesů a provokací ze strany vlády a jednotlivých ministerstev? Jde o naprosto jednoduchou věc, a tou je: »rozděl a panuj«.

Tím, že štvou lidi vzájemně proti sobě, zastírají skutečné problémy (migrační krize, indoktrinace školství, okrádání státu v rámci EU, postupná ztráta naší suverenity…) a taky strach o svá korýtka.

To, že se postupně přidává na platech jednotlivým resortům, vyvolává samovolně napětí ve společnosti. Když se dva »perou«, ti ostatní se smějí. Teď tu po zdravotních sestrách máme učitele a pracovníky ve školství. Situace vinou ministerstva eskalovala až do stávky, což se samozřejmě nelíbí rodičům.

A přitom je a bylo řešení naprosto jednoduché. Dát to, co bylo při volbách slíbeno, a ne se snažit zase cestou dělení celé částky vyvolávat nepokoje. Málokdo si asi uvědomuje, že ve školství pracují hlavně ženy a jejich platy nejsou rozhodně nijak horentní. A tím, že nedostanou částku do základu, přijdou i o ta dvě procenta při výpočtu důchodů. Nenároková složka je bič na neposlušné učitele a další administrativa jak pro vyučující, tak i pro ředitele, kteří budou muset o každou korunu extra žádat, a je otázkou, zda ji taky dostanou. Mám pocit, že nadchází doba, kdy učitel bude se svou rodinou chodit po žebrotě, jako tomu bylo za let ne až tak dávných.

Jsou slyšet hlasy, že škola děti nic nenaučí a učitelům jde jen o platy. Těmto křiklounům bych poradila měsíční stáž v některé škole. Děti jsou obrazem svých rodičů, a kde si pedagogů neváží rodiče, tam je i s dětmi špatné pořízení.

V naší republice se pomalu, ale jistě stává zvykem, že by rodiče (potažmo děti) rádi diktovali, co má a nemá škola učit (povinná maturita z matematiky na gymnáziích) a zřizovatelé z důvodu voličských hlasů na tyto ohlasy moc rádi slyší (bohužel).

Děti si myslí, že se učí pro školu, a ne pro sebe. Všechny by měly rády krásné známky zadarmo, a kde to nejde, je snaha o odstranění učitele či ředitele.

Inkluze je další hřebík do rakve českého školství. Rozmohl se nám tady takový nešvar, a to doslova. Rodiče navštěvují s dětmi psychologické poradny za účelem úlev pro jinak docela zdravé, ale líné děti, aby tak zajistili svým zlatíčkům úlevy. A psycholog, aby »vykázal« činnost, vždycky něco najde. Děťátko dostane úlevy a v lepším případě i asistenta.

Důležitá je dnes pro dítě hlavně jeho realizace ve sportu (hokej, tenis, gymnastika…), a tomu se podřizuje absolutně všechno. Škola je až ne na druhém, ale snad na desátém místě, a když bude mít děťátko špatné známky, tak za to může rozhodně učitel. Když vidím, že dítě v první třídě jde z družiny hned na hokej a připravuje se potom do školy v osm hodin večer, tak je mi ho upřímně líto.

Každý rodič chce mít své dítě »študované«, protože práce rukama je v dnešní době považována za něco ostudného a podřadného.

Je mi smutno z našeho školského systému a myslím si, že i Komenský by zaplakal.

Lenka KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ