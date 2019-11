Ohromný úspěch Eťud-Tais na Koncertu přátelství

V neděli 3. listopadu pokračoval druhý den návštěvy děvčat ze skupiny Molodo Zeleno dětského pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska v České republice. V plánu byla cesta na Moravu.

Vlak ukolébal děvčata ke spánku (den předtím vstávala ve tři hodiny a tento den v pět hodin). V Hranicích na Moravě nás už čekal učitel ruštiny hranického učiliště, se kterým jsme se přesunuli do lázní Teplice nad Bečvou. Při prohlídce lázní děvčata ochutnala i zdejší vynikající minerálku. A pak už je čekala světová rarita: Hranická propast - nejhlubší zatopená propast na světě. Děvčata byla u vytržení a focení nebralo konce. Zaujaly je i výhledy do krásné moravské krajiny.

Po návratu do Hranic jsme se zastavili na náměstí, kde si děvčata fotila historické domy i katolický kostel. Mohla nahlédnout i do synagogy, sloužící jako výstavní síň. Na nádvoří bývalého zámku (nyní sídlo městského úřadu) s vynikající akustikou si děvčata i zazpívala. Po seznámení se s ředitelkou potštátské ZUŠ Janou Kozubíkovou je čekal vynikající oběd v restauraci Monika. Po obědě nás paní Jana s dcerou odvezly do nedalekého městečka Potštátu, ležícího na hranici Vojenského prostoru Libavá.

První koncert v ČR

Po ubytování se již děvčata v budově ZUŠ začala připravovat na své vystoupení na Koncertu přátelství. Děvčata čekal první koncert v České republice. Hodinový koncert na místním zámku měl dvě části. V první části zazpíval české lidové písně dětský pěvecký sbor Sluníčko z místní ZUŠ a Šárka Prečová, na klavír zahráli Viktorie Galasová a Šimon Peperník a na flétnu Šárka Prečová.

Ve druhé části vystoupila děvčata ze skupiny Molodo Zeleno (Alina Povolockaja, Violetta Vatanina, Sofia Potapova, Lejla Abudan) alčevského souboru Eťud-Tais v bělostných kostýmech. Hned první píseň Zdravstuj přivedla plný sál do varu. Diváci byli okouzleni, tleskali do rytmu a na konci následoval bouřlivý potlesk. Usmívající se děvčata byla povzbuzena úspěchem a na scéně doslova excelovala při zpěvu dalších písní Kapičky deště, Zapalování ohýnků, Krásný kůň, Stojí dívčiny, Syneček, Ivana Kupala. Několik písní dívky zazpívaly i sólo. Byla to směs ukrajinských lidových písní. Děvčata se stihla i dvakrát převléknout, takže diváci mohli zhlédnout nádherné ukrajinské kroje. Krásný zpěv děvčata doprovázela různými tanečními pohyby, jimiž dokázaly roztleskat celý sál. V sále vládla krásná pohodová přátelská atmosféra, děvčata si získala diváky svým tancem a zpěvem. Před poslední písní děvčata předala dárky všem dvaceti dětem ze souboru Sluníčko. Místostarostka Potštátu Jana Hladká předala dárky děvčatům z Molodo Zeleno. Ředitelka alčevského Centra kultury a lidové tvořivosti Taťána Grabovič poděkovala Janě Kozubíkové za pozvání a divákům za krásné přijetí. A potom již přišla rozlučková píseň Spolu (Vměstě).

Kdo na koncertu nebyl, nepochopí, co se v sále při zpěvu této písně dělo. Potlesk provázel tuto nádhernou píseň po celou dobu, diváci tleskali do rytmu a mnozí se i přidali ke zpěvu. Po skončení písně následoval dlouhotrvající potlesk a opět skandování. Ředitelka ZUŠ Jana Kozubíková poté pozvala na scénu vedoucí souboru Eťud-Tais Larisu Suchomlin a ředitelku alčevského Centra Taťánu Grabovič a všem poděkovala jménem diváků za nádherný umělecký zážitek. Vyjádřila přání, aby navázané přátelství pokračovalo a aby alčevský soubor do Potštátu opět zavítal.

První koncert v České republice se děvčatům vydařil. Dojmů z návštěvy mají už nyní mnoho. Přejeme děvčatům další krásné dny pobytu v České republice.

Jaromír VAŠEK

FOTO-autor