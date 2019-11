Konec hromování předsedy Bercowa

Po deseti letech ve funkci ve čtvrtek minulého týdne křeslo předsedy britské Dolní sněmovny opustil charismatický John Bercow, jehož hromování »order!« (klid!) během bouřlivých schůzí z něj učinilo jeden ze symbolů brexitu. Šestapadesátiletý šéf dolní komory parlamentu se v poslední době proslavil nejen vtipnými a pohotovými výroky, ale také některými kontroverzními rozhodnutími, která ovlivnila komplikované odcházení Spojeného království Velké Británie z Evropské unie.

Bercowa, který byl až do svého zvolení do čela Dolní sněmovny členem Konzervativní strany, ve středu během premiérských interpelací ocenili konzervativní předseda vlády Boris Johnson i šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn. Johnson připustil, že s Bercowem nebyl vždy zajedno, a někdejšího špičkového juniorského tenistu přirovnal k servírovacímu tenisovému stroji. Bercow podle britského premiéra metal své myšlenky a názory do všech koutů Dolní sněmovny a jeho »voleje a smeče« nebylo možné uhrát.

John Berkow. FOTO - wikimedia commons

Trn v oku

Komentátoři připomínají, že Bercow byl kvůli své tvrdohlavosti trnem v oku už předchozím vládám. Neúspěšně se ho zbavit – o to se pokusil už konzervativní premiér David Cameron.

Letos Bercow dvakrát odmítl nechat hlasovat o brexitové dohodě. Jednou se tak s odkazem na prastaré parlamentní pravidlo zakazující opakované hlasování o téže věci postavil Cameronově nástupkyni Therese Mayové a jednou Borisi Johnsonovi. Za to si vysloužil obvinění ze zaujatosti. Vláda podle něj navrhovala v zásadě stejné usnesení jako už jednou na předchozím jednání, přičemž se nezměnily vnější okolnosti, nové projednávání této otázky by tudíž podle mínění Berkowa porušovalo procedurální pravidla. Britští poslanci se podle parlamentních procedurálních pravidel nemohou zabývat otázkou, ke které už ve stejném legislativním období přijali stanovisko.

Výčitkám konzervativců čelil také, když byl v roce 2018 proti tomu, aby americký prezident Donald Trump pronesl na půdě britské Dolní sněmovny projev. Někteří jeho kritikové ho proto obviňovali z arogance a z překročení pravomocí.

Nejmladší člověk v čele Sněmovny

Drobný politik se zálibou v pestrobarevných kravatách pochází ze skromných poměrů. Vyrůstal v židovské rodině v severním Londýně a jeho otec byl taxikářem. Studoval politické vědy a ve třiadvaceti letech se stal radním londýnské čtvrti Lambeth. Poslancem byl poprvé zvolen v roce 1997, předsedou Dolní sněmovny v roce 2009 jako nejmladší člověk v této prestižní funkci. Skoncoval pak s některými tradicemi, například odmítl nosit paruku a v roce 2017 povolil poslancům zasedat bez kravaty.

Kritické hlasy

Kritiku vzbudily náklady, které vynaložil na renovaci služebního bytu, a údajně tyranské chování vůči podřízeným, které ale popíral. Někteří členové Dolní sněmovny tvrdili, že Bercow je známý svými záchvaty vzteku.

Na titulní stránky tisku se dostala také Bercowova žena Sally, která se pro jeden časopis nechala vyfotografovat oděná jen v bílém prostěradle a rovněž se zúčastnila jedné televizní reality show. Krom toho média zaujala tím, že v místních volbách kandidovala za opoziční labouristy.

(ava, čtk)