Konference o osudu letu MH17 v Haagu.

Let MH17 provázejí manipulace a nevyšetřované verze

V nizozemském Haagu proběhla ve středu 23. října konference věnovaná osudu letu MH17. Konference byla uspořádána k vyšetřování leteckého neštěstí malajsijského boeingu, k němuž došlo v roce 2014. Na palubě stroje tenkrát zahynulo všech 298 lidí.

V letadle byli především nizozemští cestující. Bylo sestřeleno nad východní Ukrajinou, respektive nad teritoriem, kde probíhá občanská válka. Příznačné je, že vina za pád letadla byla okamžitě připsána Ruské federaci, výsledkem čehož bylo utužení tzv. protiruských sankcí. Konferenci, jež byla uvedena pod názvem Katastrofa MH17 aneb V čem chybuje vyšetřování pořádala mezinárodní platforma Globální práva mírových lidí, uskutečnila se ve večerních hodinách a zajímavé bylo i to, že byla zcela ignorována západními médii a mainstreamovými novináři. Nepřišel ani žádný vládní představitel či vyslanec.

Nová studená válka!?

Hlavní vystupující profesor Kees van der Pijl, odborník na mezinárodní vztahy a Jana Jerlašová, novinářka a režisérka, zmínili hlavní kontroverze, které po stále neukončeném vyšetřování tragického pádu letu MH-17 dosud provázejí. Profesor představil svou knihu Tragédie letu MH17 – Ukrajina a nová studená válka, Jerlašová odprezentovala film MH17 – výzva ke spravedlnosti. Kniha i film představují upřímnou snahu zahlédnout kontext, v němž se tragédie stala, pochopit souvislosti a nalézt pravdu v příběhu, na niž mají pozůstalí po obětech pádu letadla MH17 nárok. Jak kniha, tak film se nesnaží spekulovat. Otevírají plejádu nejasných otázek, kategorických závěrů se však snaží vystříhat. Poselství konference je zhruba takové, že ve 21. století musí existovat vyvážený přístup všech stran, jichž se toto konkrétní letecké neštěstí jakkoli dotýká. Přímo či nepřímo.

Informační embargo

Oba hlavní vystupující odsoudili informační embargo, které do věci vnesla západní média, nizozemští představitelé či Ukrajina sama, která si navíc vymohla právo veta a která znepřístupnila některá důležitá data. Není ani jasné, proč veřejnost nezná dosud obsah záznamu černých skříněk z letounu, které jsou nyní v Británii. Profesor Pijl se domnívá, jak uvádí jeho kniha, že MH17 má souvislost s tím, že buď trvá stále ta původní studená válka, nebo se začala psát kapitola studené války nové. Jerlašová pak ve filmu hledá svědky neštěstí.

Na konferenci jsme se také dozvěděli, že stovky lidí viděly stíhací letouny, a sice v blízkosti malajsijského boeingu. Poměrně důležité je, a na to se zeptala i jedna z posluchaček v sále, zda někdo ze svědků spatřil kondenzační stopu od protileteckého systému Buk. Tuto verzi Jerlašová nepotvrzuje, respektive lidé, se kterými se setkala a mluvila, trvají na přítomnosti stíhacích letounů toho dne ve vzduchu. Mohlo jít o ruské stíhačky? Pak se nabízí otázka, viz tvrzení režisérky, proč Ukrajina trvá na tom, že v daný okamžik nefungovaly ukrajinské letecké radary?

Účastníkům v sále byl promítnut dokumentární film paní režisérky, kde je mimo jiné vidět snahu Malajsie, vnést do případu jasno.

Zmanipulované nahrávky

Připomínáme, že sestřelený stroj patřil Malajsii. Malajsijští vyšetřovatelé se nakonec museli vydat na Ukrajinu de facto tajně. Místo dopadu letounu však museli opustit vzhledem ke skutečnosti, že v daném místě probíhaly boje. Ve filmu se také konstatuje, že nahrávky komunikace obránců Donbasu, které prezentovala Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU), byly manipulované. Zejména pak ty záznamy, které byly uvolněny s několikaměsíčním zpožděním. Charakter těchto nahrávek se významně liší od nahrávky, kterou měla Jerlašová k dispozici krátce po pádu stroje letu MH17.

Úkolem je poznat pravdu

Režisérka mnohokrát zopakovala i v osobních dialozích s představiteli nemainstreamových médií, že úkolem není zpochybňovat, ale že úkolem je upřímná potřeba poznat pravdu, ať je jakákoli. Doslova řekla: »Jestli někdo ví, jak to bylo, ať se vysloví a nechť předloží jasné důkazy.« Bylo často poukazováno na to, že takové důkazy stále nejsou na stole, ale že se, co hůř, podnikají velké politické akce s neblahými důsledky na obyčejné lidi, bez rozdílu, zda tito žijí v Rusku, na Ukrajině, v Malajsii či Nizozemsku. Přesný audiovizuální záznam akce v Haagu je k mání na YouTube na internetu.

Vladimír FRANTA

FOTO – archiv autora